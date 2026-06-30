Social Media am Wendepunkt

Social Media hat seine Unschuld verloren: Bundesfamilienministerin Karin Prien will ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren durchsetzen. Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub fragt sich in seinem "Seitenblick": Hat das Auswirkungen auf unsere Kommunikation und für HR?

Es gibt Momente, in denen eine Technologie kippt – nicht technisch, sondern gesellschaftlich. Social Media erlebt gerade einen solchen Moment. Was neue Freiheitsräume für den Einzelnen eröffnete und als demokratisches Versprechen begann, steht heute vor Gericht. Wortwörtlich.

Schadensersatzklagen setzen ein Zeichen

Am 25. März 2026 verurteilte ein US-amerikanisches Gericht Meta zu 4,2 Millionen und Googles Youtube zu 1,8 Millionen Dollar Schadensersatz. Die Klage stammte von Eltern, deren Kinder durch Plattformmechanismen – endloses Scrollen, Autoplay, algorithmische Verstärkung – abhängig geworden waren. Entscheidend: Die Geschworenen sahen nicht Inhalte als Ursache, sondern das Design selbst. Der Algorithmus wurde damit auf eine rechtliche Stufe mit Tabak und Alkohol gestellt. Die Konzerne haben Berufung eingelegt – das Prinzip ist trotzdem gesetzt.

Was in diesen Gerichtsakten dokumentiert ist, lässt sich nicht wegdiskutieren. Fünf Handelsblatt-Reporter haben rekonstruiert, wie Meta im Oktober 2019 Beauty-Filter verbannte, die Nasenverkleinerungen oder Lippenvergrößerungen simulierten – auf Empfehlung von Expertinnen und Experten, die vor psychischen Schäden bei Minderjährigen warnten. Ein halbes Jahr später lag Mark Zuckerberg ein internes Entscheidungsdokument vor: Verbot beibehalten, modifizieren oder aufheben? Seine eigenen Leute warnten intern: Diese extremen kosmetischen Filter können schwerwiegende Auswirkungen haben, sowohl auf Nutzende als auch auf Betrachtende. Zuckerberg hob das Verbot auf.

Profit schlug Jugendschutz. Das ist kein Einzelfall, sondern Geschäftsmodell.

Der globale Schwenk

Die weltweite politische Reaktion kommt nicht aus dem Nichts: Australien, Großbritannien, Frankreich, Indonesien und Malaysia haben bereits Altersgrenzen für die Social-Media-Nutzung eingeführt oder beschlossen. Kanada, Dänemark, die Niederlande und Spanien sind in Vorbereitung.

Es folgt nun auch Deutschland: Bundesfamilienministerin Karin Prien hat vergangene Woche den Bericht der Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" entgegengenommen und sprach sich für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren aus – verbunden mit wirksamer Altersverifikation und abgestuften Schutzmaßnahmen bis 18. Einen nationalen Alleingang will Prien vermeiden; die Lösung soll auf EU-Ebene kommen. Die Expertenkommission sprach sich gegen ein Verbot aus, auch der Deutsche Ethikrat. Doch meine Prognose: Das Verbot wird kommen. Die Frage ist nur, in welcher Form und wie schnell.

Was ein Social-Media-Verbot für HR bedeutet

Führungskräfte und HR-Verantwortliche sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, weil sie selbst keine Minderjährigen beschäftigen. Es wird Auswirkungen haben.

Erstens: Ausbildungsmarketing. Wer Jugendliche der Klassen 7 bis 10 über Instagram, Tiktok oder Youtube erreichen wollte, verliert mit einem Verbot den direktesten digitalen Kanal zu dieser Zielgruppe über Nacht. Recruiting-Kampagnen für Ausbildungsplätze müssen grundlegend neu gedacht werden – nicht nur optimiert.

Zweitens: Digitale Kompetenz. Der Digitalverband Bitkom warnt, dass Verbote die Medienerfahrung junger Menschen beschneiden, die sie dann nicht mehr in Betriebe mitbringen. Das Argument hat Gewicht – aber es verkennt, dass die bisherige "Kompetenz" oft eher Konsumgewohnheit als kritisches Denkvermögen war. Vielleicht ist das eine Chance.

Drittens – und das wird in der laufenden Debatte noch unterschätzt: KI-Chatbots. Die regulatorische Tendenz im Sommer 2026 geht klar dahin, Künstliche Intelligenz nicht losgelöst vom Social-Media-Komplex zu betrachten. Sollte ein gesetzliches Mindestalter für Plattformen kommen, ist es wahrscheinlich, dass eigenständige Chatbots, die Jugendliche als persönliche Assistenten, emotionale Gesprächspartner oder Lerncoaches nutzen, über flankierende Jugendschutzgesetze mit analogen Altersverifikationspflichten belegt werden. Für HR bedeutet das: Wer KI-gestützte Bewerbungstools, Onboarding-Chatbots oder Ausbildungsassistenten einsetzt, muss künftig mit Compliance-Anforderungen rechnen, die heute noch nicht existieren. Wer jetzt plant, plant besser mit.

Bitkom plädiert für einen anderen Ansatz: Sie wollen Jugendliche nicht aussperren, sondern Plattformbetreiber per Gesetz verpflichten, ihre Dienste sicherer zu gestalten – standardmäßig deaktivierte Algorithmen, Feeds für Minderjährige, Verbot manipulativer Designmuster und keine personalisierte Werbung für Kinder. Das ist ein vernünftigeres Modell, aber die Vorschläge setzen voraus, dass die Tech-Konzerne regulierbar sind. Wird die EU das schaffen? Kann Europa Trump die Zähne zeigen?

Ein überfälliger Realitätstest

Ich war selbst Teil der Begeisterung. In der Personalmagazin-Redaktion haben wir Social Media früh als Werkzeug für HR-Kommunikation propagiert und 2018 das erste HR-Influencer-Ranking durchgeführt. Die Plattformen hatten etwas Frisches, Subversives, Echtes. Sie gaben Einblicke in Betriebe und Arbeitswelten, die Hochglanzbroschüren nie zeigten.

Das ist vorbei. Was bleibt, ist eine Inszenierungsmaschine, die von PR- und Werbeabteilungen kontrolliert wird: durchgestylte Employer-Branding-Kampagnen, Influencer mit Geschäftsmodellen und Narrative, die Botschaften vermitteln und nicht mehr die Unternehmensrealität widerspiegeln. Die Plattformen haben sich verändert – und wir spielen mit.

Ein Verbot für Minderjährige ist auch ein Anlass, unser Tun zu reflektieren. Welche Kommunikation trägt wirklich? Was bleibt, wenn der Algorithmus wegfällt?

Der Philosoph Byung-Chul Han hat die Transparenzgesellschaft als eine beschrieben, in der Sichtbarkeit mit Wahrheit verwechselt wird. Social Media ist das Medium dieser Verwechslung. Mehr Wahrheit in der Kommunikation würde den Unternehmen guttun. Gerade in Krisenzeiten ist Glaubwürdigkeit ein Gut, um Vertrauen aufzubauen.

Über den Autor: Reiner Straub ist Herausgeber des Personalmagazins und schreibt über die Themen Management, Human Resources, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarkt und Bildung. Er führt Gespräche mit Meinungsbildnern aus der Unternehmenspraxis, der HR-Szene und der Wissenschaft und beobachtet die Marktentwicklung.