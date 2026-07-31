HR-Personalwechsel im Juli

Dorothea von Boxberg wird neue Personalvorständin bei der BMW AG, wie im Juli bekannt wurde. Sie wird am 1. September 2026 Ilka Horstmeier ablösen – die im November 2019 Arbeitsdirektorin beim Automobilkonzern wurde und im Vorstand für Personal und Immobilien zuständig ist. Boxberg kommt aus dem Lufthansa-Konzern, wo sie derzeit als Chief Executive Officer (CEO) bei Brussels Airlines tätig ist.

Bild: BMW AG Dorothea von Boxberg

Bosch-Managerin neue Personalchefin bei Volkswagen?

Die Position des Personalvorstands beim Volkswagen-Konzern ist seit dem Abgang von Gunnar Kilian im Juli 2025 unbesetzt. Medienberichten im Juli 2026 zufolge könnte Erika Rasch, aktuell Personalvorständin bei Bosch, seine Nachfolge antreten. Eine endgültige Entscheidung im Unternehmen war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gefallen. Das Ressort wird kommissarisch von VW-Markenchef Thomas Schäfer geführt.

Axel Springer: Neue Global CHRO am Start

Clara von Hugo ist seit dem 1. Juli 2026 Global Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Axel Springer SE, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte. Sie hatte es zuvor auf ihrem Linkedin-Account mitgeteilt. Von Hugo war davor als Head of Global Leadership und Talent Development für Führungskräfte bei dem Medienkonzern zuständig.

VW Group Services ernennt Arbeitsdirektorin

Angelika Spallek übernimmt zum 1. August 2026 die Position der Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin bei Volkswagen Group Services. Der Aufsichtsrat hat die Personalie im Juli 2026 beschlossen. Sie folgt auf Dr. Alexandra Baum-Ceisig, die das Unternehmen im Rahmen einer Altersregelung verlässt, so das Unternehmen. Spallek verantwortete bisher seit 2022 als Personalleiterin die kaufmännischen Bereiche der Volkswagen AG.

Bild: ©Volkswagen Group Services Angelika Spallek

Neue Chief People Officer bei PWC Deutschland

Petra Raspels ist seit dem 1. Juli 2026 Chief People Officer (CPO) bei PWC Deutschland und Mitglied der Geschäftsführung. Sie ist seit 1997 für PWC tätig und verantwortete seit der Ernennung zur Partnerin im Jahr 2008 verschiedene nationale und internationale Führungsfunktionen im Bereich Workforce. Von Juli 2015 bis Juni 2018 war Raspels bereits Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektorin von PWC Deutschland.

COO von Gothaer Barmenia wird Arbeitsdirektorin

Dr. Sylvia Eichelberg, bisher Chief Operating Officer (COO) der Barmenia Gothaer Gruppe, übernimmt ab dem 1. Januar 2027 die Aufgaben der Arbeitsdirektorin und die Verantwortung für das Personalressort, die Revision und Teile des Rechtsbereichs, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Die Aufgaben verantwortet bisher noch Co-CEO Andreas Eurich. Er wird zum 31. Dezember 2026 aus den Gremien ausscheiden.

Siempelkamp befördert HR-Teamleiterin zur CPO

Am 1. Juli 2026 hat Marianne Gras die Position der Chief People Officer (CPO) bei der Siempelkamp GmbH & Co. KG übernommen. Gleichzeitig wurde sie in die Geschäftsführung berufen. Gras leitete zunächst seit 2023 die Personalentwicklung der Gruppe und übernahm 2024 die Rolle der Teamleiterin für Personalentwicklung und Recruiting.

Bild: Siempelkamp GmbH & Co. KG Marianne Gras

Schultheiß Projektentwicklung wechselt Personalchefs aus

Am 1. Oktober 2026 wird Moise Bambara Chef des Ressorts Finanzen und Personal bei der Schultheiß Projektentwicklung AG, wie im Juli bekannt wurde. Er kommt von der Büschl Gruppe, wo er zuletzt als Head of Finance & Treasury und Prokurist tätig war. In der neuen Position folgt er auf Dr. Matthias Schindler, der Ende Juni 2026 aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Erdinger Weißbräu erweitert die Geschäftsführung

Dr. Peter Jonas ist zum Geschäftsführer Recht, Personal und Organisation bei Erdinger Weißbräu aufgestiegen. Er kam im Jui 2006 in das Unternehmen und hat im Juli 2024 neben dem Rechtsbereich auch die Verantwortung für den Personalbereich übernommen.

Nobix Group baut Führungsebene aus

Sandra Prusakow hat im Juli 2026 die Leitung des Bereichs People & Culture bei der Nobix Group übernommen. Vor ihrem Wechsel war sie nach Angaben des Unternehmens als Director People & Culture in einer europaweit tätigen IT-Unternehmensgruppe tätig.

Neue Vorständin bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd

Liane Gronauer wurde zum 1. Juli 2026 stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd und ist in dem Gremium unter anderem für das Personal zuständig. Sie war bislang als Bereichsleiterin Personal / Vorstandsstab tätig.

Hypovereinsbank: Wechsel in der Leitung People & Culture

Lars Jungemann wird zum 1. September 2026 die Leitung des Bereichs People & Culture (P&C) bei der Hypovereinsbank übernehmen. Er ist ein Eigengewächs aus der Unicredit-Gruppe und hatte bereits zuvor HR-Führungspositionen in dem Unternehmen inne. Aktuell verantwortet Jungemann die Themen Labor Law & Labor Relations, Organization, Reward & Benefits, HR Analytics sowie Pensions. In der neuen Position folgt er auf Georgiana Lazar-O’Callaghan, die die Bank nach 20 Jahren verlassen wird.

Bild: Hypovereinsbank Georgina Lazar-O'Callaghan

CHRO von Universal Investment wechselt in die Schweiz

Christina Hübschen ist seit dem 1. Juli 2026 Group Chief People Officer bei Zühlke in Zürich (Schweiz). Sie wurde auch zum Mitglied des Leadership Teams ernannt und tritt die Nachfolge von Hannah Hall-Turner an. Hübschen war zuletzt Group Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Universal Investment.

Acture erweitert Führungsteam um CXO

Karima van Zadelhoff hat am 1. Juli die Position der Chief Experience Officer (CXO) bei Acture übernommen. In dieser Funktion verantwortet sie die Vernetzung und den Ausbau der internationalen Aktivitäten in den Bereichen Wohlbefinden, Fehlzeitenmanagement und Versicherungen. Die Funktion wurde neu geschaffen. Van Zadelhoff war laut Unternehmen zuletzt in verschiedenen Führungs- und Vorstandspositionen tätig, unter anderem bei der Beratungsgesellschaft Team Eiffel.

Neuer Co-Geschäftsführer bei H/P Executive Consulting

Frank Wiethoff wurde im Juli mit Wirkung zum 1. August 2026 als neuer Co-Geschäftsführer bei der Executive Search Boutique-Beratung H/P Hoffmann und Partner ernannt. Er kommt vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus BDO.

Dr. Heimeier Executive Search gewinnt neuen Partner

Daniel Hailer ist seit Anfang Juli 2026 Partner bei der Personalberatung Dr. Heimeier Executive Search in Stuttgart. Er bringt nach Angaben des Unternehmens mehr als zehn Jahre Erfahrung als Personalberater mit, unter anderem im Executive Search bei Kienbaum Consultants International.

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