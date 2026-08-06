Wie sich kommunale Unternehmen zukunftsfähig aufstellen können
Stadtwerke stehen vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, Transformation, Digitalisierung und steigende Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit. Gleichzeitig wird immer deutlicher: Gute Führung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Erste Stadtwerke Leadership-Studie
Genau hier setzt die "Stadtwerke Leadership-Studie 2026" an: Sie soll erstmals untersuchen, wie Führung in Stadtwerken erlebt wird, welche Faktoren erfolgreiche Zusammenarbeit fördern und welche Impulse die Branche für die Zukunft braucht.
Die wissenschaftliche Verantwortung liegt beim Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen unter Leitung von Heike Bruch. Den Vorsitz hat Charlotte Beissel, Personalvorständin bei Energie Baden-Württemberg (EnBW). Darüber hinaus wird die Studie von einem Lenkungskreis aus sieben Stadtwerken begleitet, um Praxisnähe zu gewährleisten. Ein weiterer Partner ist das HR-Softwareunternehmen Personio. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) fungiert als entscheidende Plattform für die Skalierung der Ergebnisse, das Personalmagazin als Medienpartner.
Hier gelangen Sie direkt zur Umfrage.
Kommunale Unternehmen zur Teilnahme aufgerufen
"Je mehr Stadtwerke teilnehmen, desto aussagekräftiger werden die Erkenntnisse – und desto größer wird der Nutzen für die gesamte Branche", schreiben die Autoren der Studie. Nur so entstehe ein realistisches Bild, was gute Führung in Stadtwerken stärkt und welche Herausforderungen die Praxis tatsächlich
bewegen.
Die Ergebnisse werden praxisnah aufbereitet und sollen konkrete Anregungen für die Weiterentwicklung von Führung und Zusammenarbeit liefern. Teilnehmende Unternehmen erhalten vertiefende Einblicke und eine Einladung zum Abschlussevent der Studie.
Die Umfrage richtet sich an Geschäftsführung oder Vorstand, Personalbereich und Mitarbeitende kommunaler Unternehmen aller Größenordnungen und nimmt rund 10 Minuten Zeit in Anspruch. Hier gelangen Sie zur Umfrage.
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