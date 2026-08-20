ZP Europe 2026: Wie verändert KI die Arbeitswelt?

Mit 25.220 Besucherinnen und Besuchern, 669 Ausstellern und Partnern sowie 704 Sessions verzeichnete die ZP Europe 2025 neue Spitzenwerte. Nur der Ausstellerrekord aus dem Jahr 2019 konnte bislang nicht gebrochen werden. Damals kamen 770 Aussteller nach Köln. Für das aktuelle Jahr lässt die schwierige Wirtschaftslage neue Rekorde unwahrscheinlich erscheinen. Dennoch blicken die Messeorganisatorinnen von Closer Still Media Germany positiv auf den September. Sie rechnen mit rund 700 Ausstellern, Sponsoren und Partnern in Köln, darunter auch etwa 45 Startups. Es geht also weiter leicht bergauf. Inhaltlich spielt natürlich das Thema KI eine große Rolle, das signalisiert schon das Messemotto "Team Human x AI". Es geht vor allem um die Frage: Wie verändert KI die Arbeit der Menschen – und was bedeutet KI für HR selbst?

Neues auf der Zukunft Personal Europe

Wer die Ausstellerlandschaft gezielt erkunden will, findet in diesem Jahr eine neue Orientierung zum Messemotto. Die Guided Tour führt Besucherinnen und Besucher zu ausgewählten Lösungsanbietern, bei denen Mensch und KI erkennbar als Team agieren – entlang zweier Schwerpunkte rund um datengestützte Entscheidungen beziehungsweise personalisierter Lernpfade und Talententwicklung.

Ebenfalls neu im Messekontext ist der verstärkte Blick auf Lösungen, die wirksame Prävention und messbare Performance verbinden. Dafür wurde der neue Award "Wellbeing & Human Performance@Work" gemeinsam mit dem Founders Fight Club umgesetzt, der funktionierende Lösungen für Wellbeing und Performance am Arbeitsplatz sichtbar machen will. Die Preisverleihung findet am 16. September um 13 Uhr an der Corporate Health Stage statt.

Zu den weiteren Neuerungen zählt das "ZP Impact Lab", in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit den Zukunft Personal Think Tanks und der Corporate Learning Community Lösungsansätze für drängende Fragen der Arbeitswelt entwickeln. Erstmals gibt es zudem den "Zukunft Personal Europe Executive Club", dessen Herzstück die Executive Lounge ist – ein Raum für vertrauliche Gespräche, spontane Meetings und hochwertigen Austausch. Die Teilnahme erfolgt auf Einladung.

Die Programmhighlights der ZPE

Wer die ZP Europe besucht, hat die Wahl zwischen sehr vielen Programmpunkten auf insgesamt 22 Bühnen. Die Vielfalt der Formate reicht vom neuen "ZP Impact Lab" mit Deep Dives zur Zukunft der Arbeit bis zum "HR Hack Lab" mit 60-minütigen Workshops zu Praxisthemen, von der "Activity Stage" mit 20-minütigen interaktiven Vorträgen bis zur "Kamin Lounge" mit Gesprächen in kleiner, informeller Runde.

Die Keynotes bieten einen breiten und zugleich tiefen Blick auf die HR-Themen. Drei Beispiele aus dem Programm der Keynote Stage: Wie das nächste Kapitel des Human Resources Management aussehen wird und welche persönlichen "HR Diaries" namhafte HR-Köpfe für 2027 haben, ist Thema des Eröffnungs-Podiums (15. September, 9.45 Uhr). Angekündigt sind unter anderem der Arbeitsforscher und Dozent der Universität St. Gallen Hans Rusinek und Kerstin Winkelmann, HR & People Leader der Motel One Group.

Kenza Ait Si Abbou ist KI-Expertin und Autorin und spricht zum Thema "Ihr Team kann mehr KI als Sie denken". Sie zeigt auf, wie HR einen AI-Literacy-Framework gestalten, das befähigt statt verwaltet, und eine Führungskultur entwickeln, die vorhandene Kompetenz sichtbar macht und wirksam werden lässt (15. September, 16 Uhr). Einblicke in die Neuausrichtung der S. Oliver Group unter dem Titel "Vom schwierigsten Jahr zum Turnaround" gibt Chief Human Resources Officer Thomas Lurz. Er erläutert, warum der ehrliche Umgang mit Niederlagen der erste Schritt zur Wende ist und zieht Parallelen zum Spitzensport (17. September, 11.15 Uhr).

HR Innovation Award: Neue Wege für HR

Der HR Innovation Award wird mittlerweile zum elften Mal verliehen. Er zeichnet Unternehmen aus, die mit frischer Denkweise und zukunftsweisenden Produkten neue Wege im HR-Bereich gehen. In diesem Jahr haben 60 Organisationen ihre Bewerbung eingereicht. Sie durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren und stellen sich einem Jury-Votum. Die Gewinner in den vier Kategorien "Recruiting & Attraction", "Organisational Performance", "Learning & Development" sowie "Corporate Health" werden am 15. September auf der Messe vorgestellt.

30 unter 30: Talente treffen Mentoren

Was im vergangenen Jahr zum 25-jährigen Messebestehen unter dem Titel "25 unter 25" gestartet ist, heißt jetzt "30 unter 30": Dabei kommen 30 ausgewählte Talente unter 30 Jahren für zwei Tage zusammen. Gemeinsam mit vier Mentorinnen und Mentoren aus Recruiting, Organisationsentwicklung, Learning & Development und Corporate Health arbeiten sie an zentralen Zukunftsfragen, entwickeln neue Ideen und knüpfen Kontakte in der HR-Community.

Haufe auf der ZP Europe

15. September, 14.50 Uhr, Learning & Development Stage II: "KI-Kompetenz first!" heißt es mit Thorsten Mücke. Der Experte für IT- und KI-Kompetenz der Haufe Akademie erläutert, welche Qualifizierungen und Lernformate sinnvoll sind.

16. September, 9.45 Uhr, Keynote Stage: "Wo steht Deutschland bei KI?" lautet die zentrale Frage auf dem Podium des Personalmagazins. Personalmagazin-Chefredakteur Matthias Haller diskutiert mit Bettina Dietsche (CHRO der Allianz Gruppe), Sandra Durth (Partnerin bei McKinsey), und Paula Wernecke (CHRO bei CMS Deutschland) die großen Grundsatzfragen zu KI.

16. September, 13.30 Uhr, Learning & Development Stage II: "Skills schlagen Struktur" ist das Thema von Christian Friedrich, Geschäftsführer der Haufe Akademie. Er erläutert, warum KI die Architektur der Organisationen neu schreibt.

16. September, 14.50 Uhr, Organisational Performance Stage I: Ihr traditionelles "Update Arbeitsrecht" geben Christoph Tillmanns, Vorsitzender Richter am LAG BW, und Dr. Peter Rambach, Rechts- und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Sie stellen aktuelle Entwicklungen vor und geben Praxis-Tipps.

17. September, 13.30 Uhr, Organisational Performance Stage I: "Drei Perspektiven, drei Wahrheiten?" fragt Elisa Brunner, Portfolio- und Produktmanagerin bei Haufe. Sie führt aus, wie die Sicht von Mitarbeitenden, Führungskräften und HR zu Zufriedenheit, Digitalisierung und Zukunft aussieht.

Am Messestand von Haufe und Haufe Akademie (Halle 4.2, Stand K.62) werden in diesem Jahr Live-Podcasts mit bekannten HR-Profis und Podcastern produziert. Das Programm der Podcast-Box können Sie unter www.haufe.de/hr/zpe-2026 beziehungsweise www.haufe-akademie.de/zpe einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, Gratis-Tickets zu erhalten.

Daten und Fakten

Wann: 15. bis 17. September 2026, 9 bis 17.30 Uhr (am 17. September endet die Messe um 17 Uhr)

Wo: Koelnmesse, Messeplatz 1, Eingang Süd, Halle 4.1, 4.2 und 5.1

Tickets: Tagesticket 95 Euro, Mehrtagesticket 150 Euro

Veranstalter: Closer Still Media Germany

Weitere Infos: www.zukunft-personal.com

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