Claudia Müller

Claudia Müller

Redakteurin Personalmagazin

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Claudia Müller ist als Redakteurin für "personalmagazin" und "neues lernen" für die Themenbereiche Führung sowie Diversity zuständig. Zudem betreut und entwickelt sie den Linkedin-Kanal von "personalmagazin" und tauscht sich dort mit der diskussionsfreudigen HR-Community aus. In Interviews und auf Podien spricht sie mit CHROs über strategische Herausforderungen im Personalmanagement.

Claudia Müller studierte Französisch und Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihr Volontariat absolvierte sie bei der Badischen Zeitung. Seit 2024 gehört sie zum Redaktionsteam des Personalmagazins.

Themen

Leadership

Diversity

Unternehmenskultur

8 Artikel von dieser Autorin

Tipp der Redaktion: Toolbox für die Entgelttransparenz
Tipp der Redaktion Personal
Praxis-Tipp 22.04.2026 Impulse

Ob neue Studienerkenntnisse, hilfreiche Tools und Angebote oder spannende Fachbücher: An dieser Stelle gibt unser Redaktionsteam immer wieder Impulse, Denkanstöße und Praxistipps an Personaler und Führungskräfte weiter. Heute mit einem Angebot der Europäischen Kommission, das Arbeitgeber dabei unterstützt, die EU-Entgelttransparenzrichtlinie im eigenen Unternehmen umzusetzen.

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Wie sich Corporate Bullshit auf die Arbeitswelt auswirkt
zwei Businessmänner stehen in einer Tür und reden
News 30.03.2026 Business-Sprache

Wer empfänglich ist für aufgeblähte, aber inhaltsleere Unternehmensfloskeln, hat möglicherweise Schwierigkeiten bei der praktischen Entscheidungsfindung. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die untersucht, wer für Corporate Bullshit besonders empfänglich ist.

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Frauenanteil in Aufsichtsräten, Vorständen und Führungspositionen 2026
Frau schaut aus dem Fenster
News 05.02.2026 Frauenquote

Zum Jahreswechsel 2025/2026 stagniert der Frauenanteil auf der obersten Führungsebene. Damit ist der positive Trend der vergangenen Jahre gestoppt. Aktuelle Zahlen zum Frauenanteil in Vorständen und Aufsichtsräten zeigen drei aktuelle Analysen.

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Arbeit für Ältere attraktiv gestalten
Rentner
News 15.04.2025 Flexibler Rentenübergang

Der Ruhestand muss kein Stillstand sein. Doch noch immer lassen Unternehmen wertvolles Erfahrungswissen und Arbeitskraft in Rente gehen. Was HR tun kann, um Mitarbeitende jenseits der Regelaltersgrenze im Unternehmen zu halten, und wie ein zeit­gemäßeres Bild vom Alter dabei helfen kann.

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Verbundenheit statt Spaltung
Müll Meer
Kommentar 06.03.2025 Weltfrauentag

Wer sich für Gleichberechtigung im Unternehmen einsetzt, kann manchmal den Mut verlieren. Gegen Ohnmacht hilft Verbundenheit, meint Claudia Müller, Redakteurin beim Personalmagazin. In ihrem Kommentar zum Weltfrauentag am 8. März geht sie der Frage nach, wie uns damit am Arbeitsplatz Veränderung gelingen kann.

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Der Mensch stand beim St. Galler Leadership-Tag im Mittelpunkt
St. Galler Leadership-Tag
News 11.06.2024 Rückschau

Es waren ganz große Fragen, die der St. Galler Leadership-Tag mit Nacht in diesem Jahr stellte. Wie kann eine neue, menschlichere Arbeitswelt aussehen? Darauf wagten die Vorträge aus Unternehmenspraxis, Medizin, Politik und Wissenschaft eine Antwort.

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Das sind die HR-Influencer 2024
llustration Maria do Rosário Frade
News 11.06.2024 Analyse

Immer mehr HR-Influencer drängen auf die Social-Media-Plattformen. Dieser Resonanzraum bietet eine Chance für eine echte Debatte. Doch häufig übertönt das Geschwätz differenzierte Zwischentöne. Was nötig ist, damit Social Media auch in Zukunft einen Mehrwert für die Personalarbeit stiftet.

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Part-Time MBA für Deep Dive und Überblick
Franziska Hermann, MBA-Absolventin
News 27.05.2024 Erfahrungsbericht

Impulse finden und die Karriere neu ausrichten: Franziska Hermann ist mit klaren Erwartungen in ihr Teilzeitstudium Master of Business Administration an der Mannheim Business School gestartet. Am Ende hat sie mehr gefunden, als sie gesucht hatte.

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