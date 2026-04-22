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Claudia Müller ist als Redakteurin für "personalmagazin" und "neues lernen" für die Themenbereiche Führung sowie Diversity zuständig. Zudem betreut und entwickelt sie den Linkedin-Kanal von "personalmagazin" und tauscht sich dort mit der diskussionsfreudigen HR-Community aus. In Interviews und auf Podien spricht sie mit CHROs über strategische Herausforderungen im Personalmanagement.

Claudia Müller studierte Französisch und Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihr Volontariat absolvierte sie bei der Badischen Zeitung. Seit 2024 gehört sie zum Redaktionsteam des Personalmagazins.