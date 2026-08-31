HR-Personalwechsel im August

Ingrid Rieken verantwortet seit August 2026 den Personalbereich Fahrzeugbau für das Volkswagen-Werk Wolfsburg. Sie hat die Aufgaben von Nicole Kösling übernommen, die die Rolle seit Mitte 2019 innehatte – sie wird zum 1. September 2026 Vorstand Personal & Organisation bei der Volkswagen Group of America (VWoA). Rieken war zuletzt Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Everllence (zuvor MAN Energy Solutions), hatte zuvor aber bereits im VW-Konzern Führungspositionen unter anderem im Bereich Personal inne.

Bild: Everllence Ingrid Rieken

VW-Sachen-Personalchef geht in Ruhestand

Prof. Thomas Edig, seit September 2021 Geschäftsführer Personal & Organisation bei der Volkswagen (VW) Sachsen GmbH, hat sich im August 2026 in den Ruhestand verabschiedet. Er war nach seiner Karriere bei Alcatel und Porsche seit 2015 Personalvorstand der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover und lehrte seit dieser Zeit als Honorarprofessor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart und Heilbronn.

Helios-Konzern verliert oberste Personalchefin

Dr. Elke Frank wurde im November 2024 Geschäftsführerin Personal (CHRO) und Nachhaltigkeit (CSO) bei Helios. Jetzt hat sich die Personalchefin überraschend vom Konzern getrennt, wie zuerst "Klinik Management aktuell" (kma) berichtete. Demnach soll Jürgen Wallis, HR Business Partner für den COO-Bereich, die Position vorerst kommissarisch übernehmen. Der Konzern bestätigte auf Nachfrage den Weggang.

Jennifer Weihs wird CHRO bei TK Accelis

Die TK Accelis Management AG hat im August Jennifer Weihs mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 für drei Jahre zur Chief Human Resources Officer (CHRO) bestellt. Vorgesehen ist auch, dass sie Arbeitsdirektorin wird. Weihs kommt von der Obi Group, wo sie seit Juni 2025 als Geschäftsführerin Personal und Organisationsentwicklung tätig ist.

BASF verlängert Bestellung von Arbeitsdirektorin

Der Aufsichtsrat der BASF SE hat das Mandat von Dr. Katja Scharpwinkel bis 2030 verlängert. Sie ist seit Februar 2024 Mitglied des Vorstands sowie Arbeitsdirektorin und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen. Scharpwinkel ist verantwortlich für die Bereiche European Site & Verbund Management, Global Engineering Services sowie Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality.

Jenoptik holt HR-Managerin von Infineon

Dr. Silke Gottschlich wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 Vice President Global Human Resources bei Jenoptik. Sie kommt von Infineon Technologies, wo sie zuletzt Personalleiterin war. Bei Jenoptik folgt sie auf Olaf Drillisch-Saathoff, der den Konzern Ende August 2026 verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

VP People & Culture verlässt Lindner Hotel Group

Olaf P. Beck, Vice President (VP) People & Culture der Lindner Hotel Group, beendet seine operative Tätigkeit zum 1. September 2026 "auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen", wie das Unternehmen im August 2026 mitteilte. Gegenüber dem Vorstand hatte er den Wunsch geäußert, den richtigen Zeitpunkt für eine persönliche und berufliche Neuorientierung zu nutzen.

Bild: Privat Olaf P. Beck

Veränderung bei Thyssenkrupp Decarbon Technologies

Michael Höllermann, Mitglied des Vorstands, Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor von Thyssenkrupp Decarbon Technologies, wird zum 30. September 2026 in den Ruhestand treten. Das teilte der Konzern am 7. August 2026 mit. Über die Nachfolge würden die zuständigen Gremien zu gegebener Zeit entscheiden. Höllermann wurde 2016 in den Vorstand der damaligen Business Area Industrial Solutions berufen, die sich über Multi Tracks zur heutigen Decarbon Technologies entwickelt hat.

RWE AG besetzt die Position HR Director neu

Stefanie Wangemann ist seit Kurzem HR Director der RWE AG. Sie folgt in der neuen Position auf Ulrike Pugh, die das Unternehmen verlassen hat. Wangemann kommt von Brose Sitech. Dort hat sie zuletzt das Personalressort verantwortet.

Susonity ernennt neue Head of HR and Communications

Miriam Oehme ist seit August 2026 Head of HR and Communications bei Susonity (früher Merck Surface Solutions). Sie war zuletzt seit Mai 2024 Head of Corporate HR bei Biotest und hatte zuvor verschiedene HR-Führungspositionen bei Merck inne.

Von der US Air Force zum Klinikum Saarbrücken

Katja Kniffen ist seit dem 1. August 2026 Personaldirektorin beim Klinikum Saarbrücken. Sie kommt von den US-Stationierungsstreitkräften der Luftwaffe (US Air Force), wo sie seit 2022 den Personalbereich für die nicht-US-amerikanischen Beschäftigten leitete.

Neue Hauptabteilungsleiterin Personal bei Universa

Maja Gugel ist seit August 2026 Hauptabteilungsleiterin Personal bei den Universa Versicherungsunternehmen. Sie war zuletzt Head of People and Culture bei der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg. Ihre Schwerpunkte liegen in der Personal- und Organisationsentwicklung und im Aufbau einer dienstleistungsorientierten Personalabteilung.

Bild: Universa Maja Gugel

Neue Head of People & Organisation bei Flora Food

Anja Goussanou ist seit Anfang August 2026 neue Head of People & Organisation für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien (DACHIT) bei der Flora Food Group. Sie war zuletzt bei Pandora als HR Director Northern Europe tätig.

Hotel Adlon Kempinski Berlin erweitert Managementteam

Vanessa Siemens hat als Director Human Resources beim Hotel Adlon Kempinski Berlin eine neue Position übernommen. Davor verantwortete sie bei Dubai Holding Group Services den Aufbau einer konzernweiten HR-Shared-Service-Organisation.

Korian ernennt neue CHRO und Arbeitsdirektorin

Miriam Pusler hat am 1. August 2026 die Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) der Korian Deutschland GmbH übernommen. Außerdem wird sie zur Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin ernannt. Pusler ist seit über elf Jahren bei Korian und leitete zuletzt den Bereich People Strategy. Als Vertreterin der leitenden Angestellten war sie bis Juli 2026 Mitglied im Aufsichtsrat und des Audit Committees.

Bild: Korian Deutschland GmbH Miriam Pusler

Neue Partnerin bei Grant Thornton in Deutschland

Ursula Porth ist neue Partnerin und Chief People Officer (CPO) im Senior Leadership Team von Grant Thornton in Deutschland. Sie verfügt nach Angaben des Unternehmens über langjährige internationale Erfahrung in der Führung globaler HR-Organisationen und der Beratung von Vorständen und Geschäftsleitungen. Vor ihrem Wechsel zu Grant Thornton war Porth in leitenden Managementfunktionen als Chief Human Resources Officer und in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Transformation und Internal Audit tätig.

Pinktum bündelt Kompetenzen in der Geschäftsführung

Layla Dolfen ist seit Kurzem Chief Revenue Officer (CRO) bei Pinktum und verantwortet die Bereiche Organisation, Vertrieb und Customer Success. Sie ist seit mehr als neun Jahren in der Beratungsbranche tätig, mit Schwerpunkt in der Personalentwicklung und digitale Transformation. Von 2021 bis 2025 war Dolfen COO der Pawlik Consultants GmbH.

Kununu erweitert Führungsteam um CRO

Die Arbeitgeber-Vergleichsplattform Kununu schafft erstmals die Position des Chief Revenue Officer (CRO). Marc Oliver Nissen wird die Rolle zum 1. Oktober 2026 übernehmen, wie das Unternehmen im August berichtete. Bisher war er als Director Talent Solutions DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) für Linkedin tätig.

Rexx Systems verstärkt sich mit einer COO

Tina Firle ist seit Kurzem Chief Operating Officer (COO) beim HR-Softwareanbieter Rexx Systems in Hamburg. Die Position wurde neu geschaffen. Sie war zuletzt Vice President Operations bei Atoria.

Hi Bob-CEO unter "Top 100 HR Tech Influencern 2026"

Der CEO und Mitgründer von Hi Bob, Ronni Zehavi, wurde in die Liste der "Top 100 HR Tech Influencer 2026" aufgenommen, wie das Unternehmen im August mitteilte. Die Liste würdigt Führungspersönlichkeiten, die die Zukunft der Arbeit und die nächste Generation von HR-Technologie prägen.

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