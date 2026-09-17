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Live-Podcasts von der Zukunft Personal Europe

Es ist Messezeit – die Zukunft Personal Europe in Köln hat ihre Türen geöffnet. Erstmalig war der Podcast "neues lernen" am Stand von Haufe und der Haufe Akademie vor Ort und wurde dort in der Podcastbox im Livestream produziert. Von Wirksamkeitsfragen beim Lernen bis zur Führung mit KI – die Themen waren breit, die Gäste kamen aus Wissenschaft, Praxis und Beratung.
Haufe Online Redaktion
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neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Insgesamt vier Podcastfolgen von "neues lernen" wurden direkt im Livestream produziert. Einige weitere erscheinen in den kommenden Wochen als reguläre Folge.

Podcast neues lernen Folge 89: Return on Learning

Wie wird aus Weiterbildung messbarer Business Impact, wie muss Lernen aussehen und wie lassen sich Lerntransfer und -wirkung erfassen? Darüber diskutierten die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner auf der Zukunft Personal Europe (ZPE) mit Caroline Bolte, Corporate Learning Executive Haufe Akademie, und Harald Schirmer, Geschäftsführer der Corporate Learning Community und Senior Berater bei osb international Consulting AG.

Folge 90: Learning Journey für laterale Führungskräfte

Die Riege Software International GmbH hat mit der Haufe Akademie ein Programm zur Führungskräfteentwicklung für ihre lateralen Führungskräfte initiiert. Die Projektbeteiligten geben im Podcast Einblick in Anlass, Ziele und bisherigen Verlauf dieser Learning Journey. Zu Gast sind: Anna Riege, Head of People and Culture bei Riege Software, Katharina Faith, People and Culture Managerin bei Riege Software, und Hildegard Strothjohann, Senior Consultant Leadership & Management bei der Haufe Akademie.

Folge 91: Leadership mit Künstlicher Intelligenz

Führung im KI-Zeitalter erfordert, Leadeship mit neuen Facetten zu betrachten. Das gilt auch für die Führung von KI-Agenten und die Aufgabenverteilung. Fabiola Gerpott, Professorin für Leadership an der WHU Otto Beisheim School of Management, und Celine Oechler, Teamlead Leadership & Management und Business Owner bei der Haufe Akademie, geben Einblicke in ihre Forschung und ihre Praxiserfahrung.

Folge 92: Mit Good Work raus aus der Wirtschaftskrise

Redaktionskollege Christoph Pause spricht mit Jule Jankowski, Buchautorin, Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts Good Work darüber, ob Good Work der Schlüssel ist, mit dem wir das Jammertal verlassen und Arbeit und Zusammenarbeit auf ein neues, nach vorn gerichtetes Level heben können.

Was noch kommt: mehr aus der Podcastbox bei der ZPE

Einige Podcasts, die auf der Zukunft Personal aufgezeichnet wurden, erscheinen in den nächsten Wochen als reguläre Folgen. Dazu gehören Podcasts mit:

  • Christian Friedrich, Geschäftsführer Haufe Akademie für Digital Learning Solutions, zur Skill-Zukunft des Arbeitsmarkts.
  • Dr. Nils Balser und Dr. Dirk Hoffmeister, beide Senior Expert Health & Wellbeing bei Merck, die von ihrem BGM-Konzept für gute Führung berichten.
  • Marc Wagner, Executive Advisor Atruvia AG, und Verena Fink, geschäftsführende Gesellschafterin Woodpecker Finch, die das neue Verhältnis aus Principal und Agent zwischen Mensch und KI verhandeln.
  • Ronbindro Ullah, Podcaster Recruiting Tech Talk und Geschäftsführer Trendence Institute, zur KI-Kompetenz im deutschen Arbeitsmarkt.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io .
 

Schlagworte zum Thema:  Transformation , Betriebliche Weiterbildung , Künstliche Intelligenz (KI) , Podcast neues lernen
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