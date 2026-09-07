Der teuerste Fehler in der Führung ist nicht der offene Streit, sondern die Scheinharmonie. Wer psychologische Sicherheit mit einer angenehmen Stimmung verwechselt, lähmt die eigene Entscheidungsfähigkeit.

Scheinharmonie: Das Meeting, in dem alle einverstanden waren

Ich sitze in einem Führungskreis aus sechs Leuten. Es geht um die Frage, ob eine über Jahre gepflegte Produktlinie eingestellt wird, an der ein Teil des Hauses emotional hängt. Der CEO stellt seinen Vorschlag vor, das Produkt auslaufen zu lassen. Reihum Zustimmung. Einer sagt "sehr sinnvoll", eine andere ergänzt einen kleinen Punkt zum Zeitplan. Nach zwanzig Minuten ist die Sache scheinbar durch.

Auf dem Weg zum Aufzug höre ich dann die eigentlichen Meinungen.

"Ob das wirklich klug ist?"

"Also, die Vertriebszahlen sehe ich völlig anders."

Zwei Wochen später ist die Entscheidung wieder offen, ohne dass sie je jemand im Raum infrage gestellt hätte.

Solche Meetings sehe ich oft. Von außen wirken sie wie das Ergebnis einer guten Kultur. Man geht freundlich miteinander um, niemand blamiert den anderen, es menschelt im besten Sinn. In Wahrheit entsteht dort ein teures Problem, getarnt durch gutes Klima.

Psychologische Sicherheit heißt nicht, dass es angenehm bleibt

Der Denkfehler steckt schon in dem – grundsätzlich richtigen und wichtigen – Begriff, der seit Jahren durch die Unternehmen geistert. Viele verstehen unter psychologischer Sicherheit, dass sich alle wohlfühlen sollen. Das ist ein Missverständnis. Psychologische Sicherheit bedeutet, dass ich widersprechen kann, ohne dass meine Mitgliedschaft in der Gruppe bedroht ist, und zwar nicht nur formell als Angestellte und Mitglied des Teams, sondern auch informell als "einer oder eine von uns". Sie ist die Sicherheit, eine unbequeme Meinung auszusprechen, und nicht die Garantie, dass es dabei angenehm bleibt.

Wie schnell das kippt, sieht man an alltäglichen Sätzen. Teil der konfliktscheuen Formulierung ist oft der Passiv "die Präsentation müsste noch verbessert werden oder die Depersonalisierung "man sollte sich nochmal Slide vier anschauen". In beiden Fällen wird die direkte Kritik und potenziell folgende Konfrontation vermieden, während das Team schlechter zusammenarbeitet, als es könnte.

Vermeidungskultur im Team: Die versteckten Kosten der Stille

Teuer ist das aus einem einfachen Grund: In jedem Unternehmen gibt es sehr wenige Entscheidungen, die über Jahre nachwirken, und sehr viele, die zum Betrieb gehören und sich leicht korrigieren lassen. Die wenigen großen sind fast nie umkehrbar. Ausgerechnet sie werden von Scheinharmonie ausgebremst, weil niemand den wunden Punkt anspricht, solange das Ansprechen noch etwas ändern würde.

Ich habe vor einigen Jahren ein Führungsteam begleitet, das eine Fehlbesetzung auf einer Schlüsselposition über anderthalb Jahre mitgetragen hat. In der großen Runde lobte der CEO die neue Kollegin regelmäßig, und alle nickten. Zweifel wurden nur unter vier Augen ausgesprochen, nie am Tisch, an dem man sie hätte klären können. Die Rechnung kam später gleich in mehreren Währungen: verlorene Zeit, zwei gute Leute aus dem Team, die still gegangen sind, und ein CEO, der sich fragte, warum ihm niemand früher etwas gesagt hatte. Die Antwort war unangenehm: Er hatte nie danach gefragt.

Auf diesen Unterschied kommt es an: Ein Team, in dem alle gut miteinander auskommen, ist noch lange kein Team, das funktioniert. Gute Laune und gute Zusammenarbeit sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt Teams mit hervorragenden Offsites und schönen Ritualen, die trotzdem nicht in der Lage sind, ein ehrliches Wort darüber zu verlieren, warum das Quartalsziel verfehlt wurde. Es reicht nicht, dass Kolleginnen und Kollegen sich "mögen". Ihre Beziehungen müssen stark genug sein, um Widerspruch ohne Schaden aushalten zu können.

Woran sich Scheinharmonie erkennen lässt

Woran lässt sich nun erkennen, ob in einem Unternehmen echte Sicherheit herrscht oder nur die Abwesenheit von Streit? Es gilt, auf folgende verräterische Muster zu achten:

Meetings, in denen es keine Gegenrede gibt und die trotzdem alle zufrieden verlassen.

Entscheidungen, die im offiziellen Termin durchgewunken und danach im Flurfunk wieder aufgemacht werden.

Feedback, das nur nach oben gereicht wird, so lange geglättet, bis die unbequemen Teile fehlen.

Depersonalisiertes oder passives Feedback als Konfliktvermeidung.

Konsens, der zum höchsten Wert geworden ist, sodass eine abweichende Stimme schon als Störung gilt.

Wichtige Themen, die zuverlässig erst in der Kaffeeküche oder im Zweiergespräch auftauchen, nie im offiziellen Raum.

Lob, das sich auf die gute Stimmung richtet und selten auf eine gute Klärung.

Wer viele davon wiedererkennt, arbeitet wahrscheinlich nicht in einer harmonischen Kultur, sondern in einer Vermeidungskultur.

Was Führungskräfte gegen diese Vermeidungskultur tun können

Die gute Nachricht ist, dass sich das ändern lässt, und zwar ohne großes Kulturprogramm und ohne Leitbildworkshop. Was hilft:

Konsequent die Beziehung von der Sache trennen: Wer widerspricht, greift nicht den Menschen an, sondern arbeitet an der besseren Lösung. Hilfreich ist, diesen Unterschied ausdrücklich zu machen – einen Einwand annehmen, ohne dass sich die Beziehung dadurch abkühlt. Auch während eines Workshops lassen sich die beiden Ebenen am Flipchart anschreiben, um Diskussionen sofort zu verorten. Ein einfacher Satz wie "Danke, dass du das ansprichst, lass uns da genauer hinsehen" wirkt oft mehr als jede Kulturkampagne. Solange ein Einwand als persönliche Illoyalität gelesen wird, schweigen die Klügsten.

Ein einfacher Satz wie "Danke, dass du das ansprichst, lass uns da genauer hinsehen" wirkt oft mehr als jede Kulturkampagne. Solange ein Einwand als persönliche Illoyalität gelesen wird, schweigen die Klügsten. Für Entscheidungsklarheit sorgen: Vor jeder wichtigen Entscheidung sollte feststehen, wer am Ende entscheidet, bis wann und auf welcher Grundlage. Erstaunlich viel Scheinharmonie entsteht, weil niemand weiß, ob gerade noch diskutiert oder schon entschieden wird. Es hilft, zu Beginn klar zu sagen: "Das hier ist noch offen, ich will eure Gegenargumente" oder "Das ist entschieden, jetzt geht es um die Umsetzung." Diese Klarheit nimmt dem Widerspruch die Angst.

Vor jeder wichtigen Entscheidung sollte feststehen, wer am Ende entscheidet, bis wann und auf welcher Grundlage. Erstaunlich viel Scheinharmonie entsteht, weil niemand weiß, ob gerade noch diskutiert oder schon entschieden wird. Es hilft, zu Beginn klar zu sagen: "Das hier ist noch offen, ich will eure Gegenargumente" oder "Das ist entschieden, jetzt geht es um die Umsetzung." Diese Klarheit nimmt dem Widerspruch die Angst. Sich zuerst selbst widersprechen: Wer offen sagt, wo die eigene Idee schwach ist, gibt den anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Eine Diskussion kann ruhig begonnen werden mit "Ich hänge an diesem Vorschlag, also seid bitte besonders kritisch, wo ich mich täusche." Ein Team traut sich so weit, wie es die Führungskraft vorlebt.

Wer offen sagt, wo die eigene Idee schwach ist, gibt den anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Eine Diskussion kann ruhig begonnen werden mit "Ich hänge an diesem Vorschlag, also seid bitte besonders kritisch, wo ich mich täusche." Ein Team traut sich so weit, wie es die Führungskraft vorlebt. Widerspruch aktiv einholen: Das kostet in Meetings nur wenige Minuten. Bevor eine Entscheidung fällt, sollten Führungskräfte ausdrücklich nach dem Gegenargument fragen: "Was spricht dagegen und wer sieht es anders?" Und dann gilt es, die Stille auszuhalten, die erst einmal entsteht. Anfangs wird sich das unangenehm anfühlen. Nach einigen Wochen ist es normal, und es kommen Aspekte ans Licht, die vorher entgangen sind.

Echte Teamkultur oder Konfliktscheu? Die entscheidende Frage für Führungskräfte

Am Ende führt das auf eine Frage zurück, die sich jede Führungskraft ehrlich stellen sollte: Wenn es in Ihrem Team still ist und alle einverstanden scheinen: Ist das die Ruhe eines Teams, das sich sicher genug fühlt, um zu streiten? Oder die Ruhe eines Teams, das gelernt hat, dass sich Streit nicht lohnt? Der Unterschied ist von außen kaum zu sehen. Er entscheidet trotzdem darüber, wie gut Sie morgen führen.

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