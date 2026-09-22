Wie Bildungsabschlüsse europaweit vergleichbar werden

Ein mittelständisches Unternehmen aus Baden-Württemberg möchte eine Ingenieurin aus Spanien einstellen, ein anderer Betrieb erhält eine Bewerbung eines polnischen Industriemeisters. Personalverantwortliche fragen sich, wie sich diese Abschlüsse mit deutschen Qualifikationen vergleichen lassen. Gleichzeitig werden auch innerhalb von Deutschland Bildungsbiografien vielfältiger: klassische Studienabschlüsse stehen neben Meistertiteln, berufsbegleitenden Weiterbildungen und Micro-Credentials. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) hilft Arbeitgebern, Abschlüsse aus unterschiedlichen Bildungssystemen besser einzuordnen. Er wurde vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz entwickelt.

Der DQR ordnet deutsche Qualifikationen acht Kompetenzniveaus zu und macht sie dadurch sowohl innerhalb Deutschlands als auch im europäischen Vergleich leichter verständlich. Die Niveaus entsprechen den acht Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). Der EQR ist dabei das europäische Bezugssystem, der DQR die deutsche Übersetzung dieses Systems.

EQR: Ausländische Abschlüsse europaweit vergleichen und einordnen

Wer Fachkräfte aus dem europäischen Ausland einstellt, trifft auf ganz unterschiedliche Bildungsabschlüsse und Berufsbezeichnungen. Ohne gemeinsame Orientierung lässt sich ihr Kompetenzniveau oft nur schwer einordnen. Die Europäische Union hat deshalb 2008 den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) eingeführt und 2017 weiterentwickelt. Er soll Transparenz über Landesgrenzen hinweg schaffen und damit die europaweite Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fördern.

Der EQR beschreibt, was eine Person auf einem bestimmten Niveau beherrscht und wofür er oder sie Verantwortung übernehmen kann. Das hilft HR-Abteilungen in Deutschland, das Kompetenzniveau hinter einem Abschluss aus Italien oder Finnland besser einzuschätzen – auch wenn die konkrete Berufsbezeichnung unbekannt ist. Entscheidend ist also nicht, ob jemand an einer Hochschule oder über eine berufliche Fortbildung gelernt hat, sondern welche Kompetenzen am Ende nachweisbar sind.

DQR: So werden Meister, Bachelor und Co. eingestuft

Deutschland setzt den Europäischen Qualifikationsrahmen seit 2013 mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen um. Dieser ordnet deutsche Schul-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Hochschulabschlüsse den acht EQR-Niveaus zu. So werden beispielsweise ein Bachelorabschluss und ein Meistertitel beide Niveau 6 zugeordnet. Das bedeutet jedoch nicht, dass beide denselben Bildungsweg oder dieselben Inhalte haben. Vielmehr bescheinigen sie ein vergleichbares Kompetenzniveau. Je höher das Niveau, desto höher sind die erworbenen fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Die Niveaus schlüsseln sich folgendermaßen auf:

Niveau 1: Berufsausbildungsvorbereitung

Niveau 2: Einstiegsqualifizierung, Berufsfachschule

Niveau 3: zweijährige Ausbildungsberufe

Niveau 4: drei- und dreieinhalbjährige Ausbildungsberufe

Niveau 5: Berufsspezialistinnen und -spezialisten, zum Beispiel Fachberater oder Servicetechnikerin

Niveau 6: Bachelor Professional, Meister oder Meisterin und Fachwirt oder Fachwirtin

Niveau 7: Master Professional, Betriebswirt oder Betriebswirtin

Niveau 8: Promotion

Der DQR macht außerdem deutlich, dass viele Berufsausbildungen auf dem gleichen Kompetenzniveau liegen wie akademische Abschlüsse. Die DQR-Gremien überprüfen und ergänzen das System regelmäßig und veröffentlichen neue Einstufungen auf ihrer Website. So wurden erst im April 2026 die IHK-Fortbildungsqualifikationen "Geprüfte Industriemeisterin und Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Keramik" sowie "Geprüfte Netzmeisterin und Geprüfter Netzmeister" auf Niveau 6 eingeordnet. Die HWK-Fortbildungsqualifikation "Geprüfte Berufsspezialistin für Robotik und Geprüfter Berufsspezialist für Robotik" erhielt Niveau 5.

Kompetenzen zählen

Der DQR bewertet nicht den Bildungsweg, sondern das erreichte Kompetenzniveau. Für Berufstätige erleichtert die Einstufung vor allem Bewerbungen im europäischen Ausland oder die Anrechnung im Ausland erworbener Qualifikationen in Deutschland. Weiterbildungsinteressierte erkennen schneller, auf welchem Kompetenzniveau ein Abschluss liegt und welche Anschlussqualifikationen möglich sind.

Seit 2014 werden die DQR-Niveaus schrittweise auch auf Zeugnissen ausgewiesen. Das erleichtert es Unternehmen, sich ein Bild von dem Anforderungsniveau zu machen, auf dem eine im Ausland erworbene Qualifikation angesiedelt ist. Unternehmen können die Beschreibungskategorien des DQR auch innerhalb ihres Unternehmens nutzen, um mehr Transparenz zu schaffen, zum Beispiel wenn sie Anforderungsprofile, Arbeitsplatzbeschreibungen oder Stellenausschreibungen erstellen.

Mit der europaweiten Vernetzung der Arbeitswelt sowie der wachsenden Bedeutung von Micro-Credentials, digitalen Zertifikaten und lebenslangem Lernen dürften der EQR und der DQR künftig noch wichtiger werden. Je vielfältiger Bildungsbiografien werden, desto wichtiger sind gemeinsame Standards zur Einordnung von Kompetenzen – unabhängig davon, ob die Kandidatinnen und Kandidaten diese an einer Hochschule, in einer Berufsausbildung oder im Rahmen einer Weiterbildung erworben haben.

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