Podcast Folge 88: Lernen in der Dauertransformation
Sich immer wieder an neue Herausforderungen anpassen – das gehört für Organisationen in der Transformation zum Daily Business. Permanentes Reagieren auf neue Bedingungen ist auch für HR und L&D längst normal, erklärt Lea Klauk, Head of Talent & Culture bei Körber.
Podcast neues lernen: Schlüsselfaktoren für die Transformation
Alltagsintegriertes Lernen ist damit einer der Schlüssel für die Transformation – genauso individuelle Angebote bereitzustellen. Führungskräfte sollten wissen, was ihre Mitarbeitenden brauchen, das "Ohr an der Schiene" haben, vorleben, wie Lernen in der Transformation aussieht und sich gemeinsam auf den Weg machen.
Was noch so kommt: Podcastmarathon Zukunft Personal Europe
Bei der Zukunft Personal Europe vom 15. bis 17. September 2026 ist "neues lernen" erstmals mit einer eigenen Podcastbox am Stand von Haufe und Haufe Akademie vertreten – einige Folgen entstehen live und erscheinen noch am selben Tag.
Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io .
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