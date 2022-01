Kontaktallergien: Prävention und Online-Unterstützung

Rote Hände, Juckreiz und ein Brenngefühl der Haut: Handexkzeme und Kontaktallergien gehören zu den häufigsten dermatologischen Berufskrankheiten. Wir zeigen, wie Unternehmen vorbeugen können, wie Hautschutz in das BGM integriert werden kann und was Online-Hautärzte bringen.

Es gibt unterschiedliche Ursachen für ein Handekzem. Besonders berufsbedingte Umstände wie Feuchtarbeiten, das Tragen von Handschuhen und Kontakt mit beispielsweise chemischen Mitteln oder Metallen irritieren die Haut, können zu Entzündungsreaktionen und zu Kontaktallergien führen. Seit der Covid 19-Pandemie beobachten wir in unserer digitalen Hautarztpraxis außerdem einen starken Anstieg des sogenannten „toxischen Handexkzems“, das auf Irritationen der Haut durch häufiges Händewaschen und Desinfizieren der Hände zurückzuführen ist.

Werden diese Erkrankungen nicht sehr frühzeitig erkannt und richtig behandelt, sind lange Fehlzeiten die Folge. So fielen laut einer Studie des Bundesgesundheitsministeriums im Jahr 2019 “ im Durchschnitt elf Arbeitsunfähigkeitstage an, die durch die Diagnose „Ekzem“ verursacht wurden. Neben dem persönlichen Leid und einer Einschränkung der Lebensqualität entstehen hohe Kosten durch den Arbeitsausfall bei ausgeprägten Handekzemen. Die Schäden für Unternehmen durch Fehltage aufgrund von Hauterkrankungen werden auf rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr geschätzt.

Hauterkrankungen als Berufskrankheit

Als Berufsallergie wird eine allergische Erkrankung bezeichnet, die sich in Folge einer bestimmten beruflichen Tätigkeit durch gehäufte Kontakte mit einem bestimmten Arbeitsstoff (Allergen) zeigt. Das Krankheitsbild der Kontaktallergie ist im Bundeseinheitlichen Kassenverzeichnis (BeKV) für Berufserkrankungen aufgelistet und klar definiert. Die Anerkennung ist dabei an bestimmte Kriterien gebunden, beispielsweise „schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen“, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten führen (Ziffer 5101).

Die Entscheidung über die Anerkennung als Berufskrankheit trifft der Unfallversicherungsträger beziehungsweise die Berufsgenossenschaft, die auch in Folge für die Erkrankung und die Therapieverfahren Zuständigkeit erhalten. Das „toxische Handexkzem“, über das aktuell viele Beschäftigten durch das pandemiebedingte häufige Händewaschen und -desinfizieren klagen, ist bisher noch nicht als Berufskrankheit anerkannt.

Krankheitsbild und Behandlung von Kontaktallergien

Durch einen langandauernden oder wiederholten direkten Hautkontakt zu bestimmten Substanzen kommt es zu einer Störung der epidermalen (oberste Hautschicht) Hautbarriere und nachfolgend zu einer Entzündung der Haut, die als Ekzem bezeichnet wird. Anzeichen sind trockene Haut, Rötung, Schuppung, Bildung von Bläschen, Papeln oder Pusteln. Darauffolgend kann es zu Juckreiz und Brennen kommen. Am häufigsten sind die Hände betroffen, die in einem besonderen Maß durch äußere Einflüsse bei der Arbeit belastet werden. Die Beschwerden treten nicht unbedingt sofort, sondern teils auch erst nach ein bis drei Tagen auf. Eine Kontaktallergie entwickelt sich über längere Zeit, in der man immer wieder mit dem Allergen in Berührung kommt.

Mittelschwere Handekzeme können über Wochen oder Monate bestehen bleiben. Schwere Handekzeme gehen mit ausgedehnten, oft wiederkehrenden oder beständigen Hautveränderungen einher und sind schwierig zu behandeln. Etwa zwei bis vier Prozent zählen zu dieser Form. Man spricht von einem chronischem Handekzem, wenn die Beschwerden über drei Monate bestehen oder in einem Jahr mindestens zwei Mal auftreten.

Prävention von Kontaktallergien durch Aufklärungskampagnen

Natürlich besteht die effektivste Methode, einer Allergie vorzubeugen, darin, den Umgang mit bestimmten Chemikalien zu verhindern, beziehungsweise gefährliche und gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe zu ermitteln und gegen ungefährliche oder weniger gefährliche zu ersetzen. Darüber hinaus sollte Beschäftigte dazu ermutigt werden, selbst für Schutz und regelmäßige Pflege der belasteten Hautareale zu sorgen.

Bei einer anonymisierten Studie mit vier Kundenunternehmen unserer Online-Hautarztpraxis Dermanostic mit insgesamt 12.000 Beschäftigten konnten wir feststellen, dass zu Beginn einer proaktiven Aufklärungskampagne nur durchschnittlich 30 Prozent der Mitarbeitenden ein Bewusstsein für den Umgang mit Chemikalien hatten und eine regelmäßige Hautpflegeroutine durchführten. Über interne Marketing- und Kommunikationskampagnen wurden die Beschäftigten daraufhin über einfache Pflegeroutinen und deren Wirksamkeit aufgeklärt. Dies zeigte langfristigen Erfolg bei den Mitarbeitern.

Vorteile digitaler Hautarztpraxen für Unternehmen

In einem anderen Fall aus unserer Praxis waren in einem Großkonzern mit mehr als 3500 Mitarbeitenden etwa 28 Prozent der Beschäftigten wegen einer Kontaktallergie krankgeschrieben, davon etwa elf Prozent für mehr als drei Monate. Ziel des Unternehmens war, durch Prävention und einem unmittelbareren Therapiebeginn krankheitsbedingte Fehlzeit zu verhindern und den Berufserhalt der Betroffenen zu ermöglichen. Auch der Gefahr des Präsentismus sollte vorgebeugt werden: Nicht selten schätzen die Arbeitnehmenden ihre Hauterkrankung als unbedeutend ein und erscheinen trotz Krankheit zur Arbeit, können aber tatsächlich die geforderte Leistung nur zum Teil oder gar nicht erbringen.

In den meisten Fällen wenden sich Beschäftigte bei Hautveränderungen an den eigenen Hausarzt, da sie keinen zeitnahen Termin bei einem Dermatologen bekommen. Die Wartezeit auf einen Hautarzttermin bei einem niedergelassenen Hautarzt beträgt im bundesweiten Durchschnitt 38 Tage beträgt Über die Kooperation mit digitalen Hautärzten können Beschäftigten schon in einer Frühphase ihre Erkrankung diagnostizieren lassen. In der Dermatologie als visuelle geprägten Fach ist die Behandlung mittels des onlinegestützten Bild-Text-Verfahrens möglich. Notwendig zur Diagnose sind beispielsweise bei Dermanostic drei Fotos und ein ausgefüllter Fragebogen, die per App an die Hautärzte übermittelt werden. . Auf diesem Wege werden Diagnosen und Verlaufskontrollen ermöglicht und Rezepte ausgestellt.

Gute Online-Dermatologen klären dabei auch ab, ob die Erkrankung berufsbedingt sein könnte. In diesem Fall werden die Patienten gebeten sich beim eigenen Betriebs- oder Werksarzt vorzustellen. Durch das Zusammenspiel von Online-Bereuung durch die Dermatologen und Arbeitsmedizin können Patienten unmittelbar mit der hautärztlichen Therapie beginnen, gleichzeitig sorgen die Arbeitsmediziner für die weiteren Maßnahmen am Arbeitsplatz, um für den Patienten die bestmögliche medizinische Qualität zu gewährleisten.

Sollte eine Therapie auf Distanz nicht ausreichen, können auch "Berufsderma-Sprechstunden" an Kliniken beziehungsweise Unikliniken hinzugezogen werden. Auch kann im Rahmen der Behandlung eine berufsdermatologische stationäre Rehabilitation in spezialisierten Kliniken sinnvoll sein, die von Unfallversicherungsträgern übernommen wird.

Neben der Übernahme der Behandlungskosten durch die Berufsgenossenschaft, sollte der Arbeitgeber den Beschäftigten helfen, eine kompetente Unterstützung zu erhalten. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Angestellten dermatologische Behandlungen auf telemedizinischer Ebene an, die über den Betriebsarzt oder bei Unternehmen ohne Betriebliches Gesundheitsmanagement auch losgelöst genutzt werden können. Auch die Teilnahme an branchenspezifischen Hautschutzseminaren (sog. Sekundäre Individualprävention), die von verschiedenen UV-Trägern angeboten werden, kann zur Prävention beitragen.

Hautpflege: Tipps zum Umgang mit allergieauslösenden Stoffen

Beim Umgang mit Chemikalien sollen umgehend die Hände gewaschen werden, um allergieauslösende Stoffe zu entfernen. Zu viel Händewaschen greift jedoch die Haut an und führt zu trockenen und rissigen Händen. Dies wiederum begünstigt Ekzeme. Daher ist eine zusätzliche Pflege elementar.

Eine Basispflege umfasst die tägliche Anwendung von milden Cremes, die im Bereich der Handrücken aufgetragen werden sollten. Berufstätige, die häufigen Hautkontakt mit Desinfektionsmitteln haben, sollten zu alkoholfreien Produkten greifen, die Urea, Glycerin, Fette und Öle beinhalten. Auch eignen sich für eine dauerhafte Pflege Cremes, Fettcremes und Salben deutlich besser als Gele oder Lotionen. Die richtige Wahl der Galenik (Überbegriff für Creme, Salbe, Lotion) spielt eine entscheidende Rolle. Die verschiedenen Bausteine eines Externums bestehen aus Wasser, Feststoff und Fett. Während eine Lotion (Öl- in Wasser Emulsion) auf einem hohen Flüssigkeitsanteil basiert, besitzt eine Salbe (Wasser-in-Öl Emulsion) einen geringeren Anteil an Flüssigkeit.

Die Haut sollte regelmäßig, mindestens einmal täglich eingecremt werden, zusätzlich nach jedem Wasch-Dusch- und Desinfektionsvorgang. Die Waschtemperatur beim Händewaschen sollte lauwarm sein und nur 30-60 Sekunden maximal betragen. Zu heißes und langes Händewaschen führt zu einem Feuchtigkeitsverlust und einem entfetteten Hautbild. Bei Feuchtarbeiten sollten regelmäßige Pausen und Lüftungen der Haut durchgeführt werden. Auch sind regelmäßige dermatologische Kontrollen sinnvoll, die u.a. digital einfach durchgeführt werden können.

Auch die Schutzbekleidung sollte aufmerksam ausgewählt werden, denn auch manche darin verwendeten Materialien (beispielsweise Latexhandschuhe) können Kontaktallergien auslösen. Wenn beim Einsatz einer neuen Substanz direkt mehrere dermatologische Auffälligkeiten entstehen, sollte die Chemikalie schnellstmöglich durch eine andere ersetzt werden, damit es bei anderen Mitarbeitern erst gar nicht zu einer Irritation kommt. Die Beschäftigten sollten außerdem darauf hingewiesen werden, dass bei Verdacht auf eine beruflich bedingte Kontaktallergie der Hautarzt oder der Betriebsarzt aufgesucht wird.