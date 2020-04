Arbeitslohnspenden und Beihilfen: Arbeitslohnspende für Unwetteropfer: Steuerliche Vereinfachungen

Einige Unwetter haben in vielen Regionen Deutschlands erhebliche Schäden hinterlassen. Aus diesem aktuellen Anlass gewährt die Finanzverwaltung in einigen Bundesländern steuerliche Vereinfachungen und Erleichterungen. Was nun bei der Lohnsteuer für Arbeitslohnspenden und Beihilfen an Betroffene gilt. Weiter