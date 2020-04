Bild: Gerd Altmann/Pixabay Gar nicht so einfach, einen Betrieb langsam wieder hochzufahren. Welche Fragen stellen sich dabei und was muss beachtet werden?

Die ersten Betriebe öffnen wieder und holen ihre Belegschaften oder Teile davon zurück an die Arbeitsplätze. Es gilt den schwierigen Spagat zu managen, einerseits betriebliche Abläufe so normal wie möglich wieder hochzufahren, andererseits aber den weiter bestehenden Restriktionen und Auflagen Rechnung zu tragen. Was zu beachten ist.