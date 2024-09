Wandel in der Immobilienwirtschaft: Kooperationen im Trend

Unternehmen der Immobilienbranche waren bislang nie bekannt für den ausgeprägten Wunsch, gemeinsam Dinge zu verwirklichen. Die schwierige Zeit ändert einiges: Es gibt immer mehr Kooperationen. Mit anderen Immobilienunternehmen oder Firmen aus anderen Branchen. Warum funktionieren sie? Einige Beispiele.

Als Friedrich Schiller das Drama "Wilhelm Tell" schrieb, dachte er nicht an die heutigen Probleme der deutschen Immobilienwirtschaft. Und doch hat der Dialog, den der Dichter im ersten Aufzug des Schauspiels seinen Protagonisten in den Mund legt, eine ganze Menge mit der heutigen Situation zu tun. "Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden", sagt Werner Stauffacher, der Vertreter des Kantons Schwyz, doch der Einzelgänger Tell erwidert: "Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst." Nichts da, findet Stauffacher: "Verbunden werden auch die Schwachen mächtig." Da bleibt Tell nichts anderes übrig, als mit einer der berühmtesten Schiller’schen Sentenzen nachzulegen: "Der Starke ist am mächtigsten allein."

LEG: Partnerschaften zur Erreichung von Klimazielen

Um von der Weimarer Klassik zur deutschen Immobilienbranche zu kommen: Starke Unternehmen gab es schon mal mehr in der Immobilienwirtschaft. Die allseits bekannten Herausforderungen der letzten Jahre haben selbst scheinbar stabile Marktte...