Wahlomat-Tools: Welche Partei passt zur Immobilienbranche?

Eine allgemeine Solarpflicht für Eigentümer, CO2-Preis-Mehrkosten, an denen Vermieter beteiligt werden – das sind zwei Aufreger aus dem neuen Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen. Wie die Parteien Immobilienthemen sonst so wuppen wollen, zeigt ein "Immomat".

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die Wahlprogramme der großen Parteien sind raus. Die jüngsten Aufreger für die Immobilienbranche befinden sich in dem zusätzlich aufgelegten Klimaschutz-Sofortprogramm, das die Grünen am 3. August vorgestellt haben: Das sei im Bereich von Immobilien "nicht ausgereift", schreibt ZIA-Präsident Andreas Mattner in einer ersten Reaktion.

Die geplante pauschale Regelung, die Kosten für steigende CO2-Preise einseitig den Immobilieneigentümern aufzubürden, sei nicht durchdacht, da nicht berücksichtigt werde, wie viel der Vermieter bereits in eine energetische Sanierung investiert habe. Und die geplante allgemeine Solarpflicht beim Neubau und umfangreiche Sanierungen verteuerten das Bauen und die Modernisierung des Gebäudebestands, ohne maßgeblich zum Klimaschutz beizutragen, nannte Mattner zwei relevante Beispiele. "Die Ansätze sind alle gut gemeint, aber nicht durchdacht."

Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots und der Technologieoffenheit sei auch eine weitere Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nicht zielführend. Konkret kritisierte der ZIA-Chef die angekündigte Erhöhung der energetischen Standards bei Neubauten auf KfW 40 und bei Sanierungen auf KfW 55. Positiv bewertete Mattner die Forderung der Grünen, Planung und Baubeschleunigung zentral und gebündelt auf den Weg zu bringen – ebenso die Pläne, den Klimaschutz stärker finanziell zu fördern. Er betonte, man stehe bereit, um einen "echten" Pakt fürs Klima auszuarbeiten, so Mattner.

Immomat von ZIA und IZ: Welche Parteien kommen der Immobilienwirtschaft entgegen?

Mit wem der Pakt geschlossen wird, hängt letztlich vom Ausgang der Wahl ab. Doch welche Partei vertritt die Interessen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft am besten? Bei allgemeinen politischen Themen hat sich als Entscheidungshilfe der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) etabliert, der voraussichtlich ab dem 2. September zur Verfügung gestellt werden wird. Ein branchenspezifisches Tool haben der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) und die Immobilien Zeitung (IZ) gelauncht: der Immomat ist schon online.

Im Vorfeld wurde allen derzeit im Bundestag vertretenen Parteien (CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke, AfD) ein Katalog mit 19 Fragen zugeschickt. Neben einer Positionierung nach dem Muster "Zustimmung", "Neutral" oder "Ablehnung" konnten die Parteien ihre jeweilige Position auch mit kurzen Texten erläutern. Immomat-Nutzer können jetzt eigene Standpunkte mit den Forderungen der Parteien vergleichen. "Die Antworten der Parteien machen sichtbar, in welchen Themenfeldern die Parteien eine klare Agenda und wo sie Nachholbedarf haben", erklärte Mattner.

Mit welchen wohnungspolitischen Plänen und Forderungen die Parteien in den Wahlkampf 2021 ziehen, hat im Juli unter anderem auch der Immowelt-Podcast "Parteiencheck vor der Wahl: Die wohnungspolitischen Forderungen unter der Lupe" thematisiert. Moderiert von Jan-Carl Mehles diskutierten Carolin Hegenbarth, Bundesgeschäftsführerin des Immobilienverbands Deutschland (IVD), und Dirk Labusch, Chefredakteur der "Immobilienwirtschaft" bei der Haufe Group.





Das könnte Sie auch interessieren:

Wohnungspolitik & Co.: Die Programme der Parteien

Duell der Kanzlerkandidaten: Wer kann mehr Wohnungsbau?

Immobilienbranche: So geht wohnungsbaupolitische Reform

Bundestagswahl 2021: Die 20 Forderungen der Verwalter