Immobilien gelten als Klimakiller. Deutschland will bis 2045 alle Gebäude CO2-neutral haben. Welche Städte das Ziel noch schneller umsetzen wollen und Potenzial für nachhaltige Investments bieten, zeigt eine Analyse von Geomap. Beim Pro-Kopf-Einsparen sind ostdeutsche Bundesländer ganz vorn.

Deutschland soll im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität erreicht haben. Wie sich die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in den 16 Bundesländern zwischen 1990 und 2019 entwickelt haben und welche Klimaziele sich die 194 deutschen Städte ab 50.000 Einwohner gesetzt haben, hat Geomap analysiert.

Klimaneutralität bis 2045: Die Metropolen auf Kurs

Unter den "Top Ten" der bevölkerungsreichsten Städte wird laut den aktuellen Klimaplänen nur Hamburg nicht bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein – die Hansestadt strebt Klimaneutralität erst bis 2050 an. Berlin hat sich 2045 gesetzt, Leipzig und Essen wollen sogar schon im Jahr 2040 so weit sein. Ambitionierter sind die Pläne der Großstädte München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf und Dortmund: Hier wird derzeit das Jahr 2035 angepeilt.

Noch ambitioniertere Klimaziele setzen sich 20 Städte ab 50.000 Einwohnern, wie Geomap berichtet. Die wollen schon bis 2030 klimaneutral sein. Von den insgesamt untersuchten 194 Städten haben 38 das Jahr 2035 im Blick – das Bundesziel (2045) wollen 28 Städte erreichen, Klimaneutralität erst nach 2045 streben 38 Städte an. 70 von 194 analysierten Städte machten keine Zeitangaben.

Die zehn größten deutschen Städte: Klimaziele

Stadt Einwohner 2020/21 Klimaneutral bis (Jahr) Berlin 3.677.742 2045 Hamburg 1.852.478 2050 München 1.488.202 2035 Köln 1.073.096 2035 Frankfurt/Main 759.224 2035 Stuttgart 630.305 2035 Düsseldorf 619.477 2035 Leipzig 601.866 2040 Dortmund 586.852 2035 Essen 579.432 2030 bis 2040

CO2-Emissionen-Reduktion: Thüringen und Sachsen mit vorn

Beim Blick auf die CO2-Emissionen auf Länderebene kommt Geomap zu dem Schluss, dass die meisten Bundesländer die energiebedingten CO2-Emissionen pro Kopf seit 1990 bis zum Jahr 2019 reduziert haben. Nur in einem Bundesland sind die CO2-Emissionen pro Kopf gestiegen: In Hamburg – von 7,4 Tonnen pro Einwohner auf acht Tonnen pro Einwohner.

Den stärksten Rückgang bei den CO2-Emissionen je Einwohner innerhalb von 30 Jahren verzeichnen Thüringen (minus 54,3 Prozent) und Berlin (Minus 51,3 Prozent). Dahinter folgt Sachsen mit minus 41,1 Prozent Reduktion der energiebedingten CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch. Für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Saarland lagen für die Analyse keine Daten vor.

Energiebedingte CO2-Emmissionen/Tonnen/Primärenergieverbrauch/Einwohner/Bundesland

Land 1990 2000 2019 Entwicklung Baden-Württemberg 7,6 7,2 5,7 - 25,0 % Bayern 7,4 7,2 5,6 - 24,3 % Berlin 7,8 7,0 3,8 - 51,3 % Brandenburg 31,0 23,4 19,5 - 37,1 % Bremen 19,7 21,4 16,8 - 14,7 % Hamburg 7,4 k.A. 8,0 + 8,1 % Hessen 7,5 7,4 5,5 - 26,7 % Mecklenburg-Vorpommern 8,0 5,8 k.A. k.A. Niedersachsen 10,4 9,3 7,5 - 27,9 % Nordrhein-Westfalen 17,2 16,1 11,7 - 32,0 % Rheinland-Pfalz 7,4 7,2 6,5 - 12,2 % Saarland k.A. k.A. k.A. k.A. Sachsen 19,2 9,4 11,3 - 41,1 % Sachsen-Anhalt 17,1 9,9 10,9 - 36,3 % Schleswig-Holstein 9,3 7,9 5,8 - 37,6 % Thüringen 10,5 5,0 4,8 - 54,3 %

Insgesamt stellt Geomap fest, dass Deutschland die energiebedingten CO2-Emissionen pro Kopf seit 1990 um 36,3 Prozent reduzieren konnte. Analysiert wurden die Klimaneutralitätsziele der Städte ab 50.000 Einwohner und auf Länderebene die mittlere jährliche CO2-Emission in Tonnen aus dem Primärenergieverbrauch pro Einwohner im Jahr 2019.





