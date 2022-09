Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Die Leipziger Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" hat wieder ein weibliches Führungsduo: Annett Schiele ist neue Finanzvorständin. Rainer Klipp steigt als Chief Digital Officer in die Geschäftsführung von Engel und Völkers ein. Und Marco Knopp ist Chief Administration Officer (CAO) bei der ZBI Gruppe.

Annett Schiele ist neue Finanzvorständin bei der Leipziger Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" eG, an deren Spitze Nelly Keding steht. Schiele folgt auf Rolf Pflüger, der Ende August aus dem Gremium ausgeschieden ist, in dem er seit Juli 2020 Mitglied war. Sie war zuvor Abteilungsleiterin bei der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) und hatte dort die Geschäftsführung mehrerer Tochtergesellschaften inne.

Neuer Chief Digital Officer bei Engel & Völkers

Rainer Klipp ist neuer Chief Digital Officer (CDO) von Engel & Völkers, Geschäftsführer der Engel & Völkers Holding und Geschäftsführer der Engel & Völkers Technology. Davor war Klipp mehrere Jahre Geschäftsführer beim Online-Vergleichsportal Check24 für KfZ-Versicherungen zuständig.

Bild: Caleb Ridgeway Rainer Klipp

Anja Steffens ist COO bei Engel & Völkers Capital

Der Aufsichtsrat der Engel & Völkers Capital AG hat Anja Steffens als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand berufen. Sie folgt auf Tomasz Kalemba, Chief Investment Officer (CIO), der das Unternehmen zum 31.8.2022 verlassen hat. Steffens war zuletzt Chief Product Officer (CPO) bei Bloxxter.

Marco Knopp zum CAO der ZBI Gruppe bestellt

Seit dem 1.9.2022 ist Marco Knopp neuer Chief Administration Officer (CAO) bei der ZBI Gruppe. Er trat damit die Nachfolge von Dr. Bernd Ital an, der geschäftsführend in die ZBI Fondsmanagement GmbH gewechselt ist. Knopp war zuletzt bei DIC Onsite und DIC Development Services GmbH tätig.

Quantum baut Vorstand um HR-Bereich aus

Sandra Scholz wurde mit Wirkung zum 1.11.2022 in den Vorstand von Quantum berufen. Sie wird in der neu geschaffenen Position den Bereich People & Culture sowie Marketing verantworten. Zuvor war Scholz bei 1&1 als Head of Group Human Resources (HR) tätig.

Dena-Chef Andreas Kuhlmann hört auf

Andreas Kuhlmann ist seit 2015 Vorsitzender der Dena-Geschäftsführung. Seinen Vertrag, der Ende Juni 2023 ausläuft, will er nicht verlängern. Das teilte Kuhlmann im September 2022 in einer persönlichen Erklärung mit.

Neue Vorständin bei der Beos AG

Die Beos AG hat Christina Schädler mit Wirkung zum 1.10.2022 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Sie wird unter anderem Verantwortung für die Bereiche Property Management, Research und Risk Management übernehmen. Schädler ist seit Anfang 2020 im Unternehmen.

Bild: Beos AG Christina Schädler

FCR Immobilien AG erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der FCR Immobilien AG hat Christoph Schillmaier am 1. September als Vorstand bestellt. Er leitet den Geschäftsbereich Finanzen. Schillmaier ist seit Mitte 2019 in der Gesellschaft tätig, im Mai 2021 übernahm er den Finanzbereich, bevor er zum Chief Financial Officer (CFO) befördert wurde.

Real I.S. Property Management: Carsten Watermeier kommt

Die Real I.S. AG hat zum 1.10.2022 Carsten Watermeier als weiteren Geschäftsführer der Real I.S. Property Management GmbH eingestellt. Er war zuletzt Niederlassungsleiter und Prokurist für die Standorte München, Stuttgart und Berlin bei der HIH Property Management GmbH.

Neue Geschäftsführerin bei RAG Montan Immobilien

Sandra Nierfeld wechselt zum 1.10.2022 in die Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. Sie tritt die Stelle von Dr. Stefan Hager an, der zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird. Nierfeld ist seit 2006 im Unternehmen, zuletzt als Leiterin des Geschäftsbereichs Entwicklung.

Empira: Neuer Global Head of Investment Management

Die Empira Group hat Markus Königstein zum Global Head of Investment Management ernannt. Die Position wurde neu geschaffen. Königstein arbeitete zuletzt seit 2003 bei der R+V-Versicherungsgruppe als Leiter des Bereiches Immobilien und Infrastruktur.

Sonae Sierra Deutschland holt Christine Hager

Christine Hager wird zum 1.10.2022 als Director Property Management bei Sonae Sierra in Deutschland ins Führungskräfteteam berufen. Sie übernimmt von Jens Horeis, der am 1.10.2022 als Geschäftsführer bei Girlan Immobilien angetreten ist. Hager kommt von der Redos-Gruppe. 2021 wurde sie Boardmitglied im Institut für Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG).

Bild: Bernhard Claßen für GCSP Christine Hager

iwb erweitert Geschäftsführung

Gerald Pfretzschner ist seit Mitte September Teil der Geschäftsführung der iwb Immobilienwirtschaftliche Beratung. Er ist für die Bereiche Organisationsberatung und IT-Systeme zuständig. Pfretzschner war zuletzt seit 2018 in der Treuhandstelle für Wohnungsunternehmen in Bayern GmbH Geschäftsführer Consulting.

Peter Stubbe zum WBM-Aufsichtsratschef gewählt

Der Aufsichtsrat der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte hat Peter Stubbe zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er folgt auf Lutz Basse, der altersbedingt ausscheidet. Stubbe war von 2011 bis zu seinem Ruhestand im Sommer 2022 Vorstandschef des Bremer Wohnungsunternehmens Gewoba AG.

Bild: Gewoba Peter Stubbe

Neuer Vorstandschef bei BFW Mitteldeutschland

Dr. Ingo Seidemann, geschäftsführender Gesellschafter der S&G Development GmbH, ist neuer Vorstandschef beim BFW Landesverband Mitteldeutschland. Er folgt auf Frank Müller, Geschäftsführer der FM Immobilien GmbH, der das Amt seit September 2007 innehatte.

Gefma wählt neuen Vorstandsvorsitzenden

Auf der gefma-Mitgliederversammlung in Erfurt haben die turnusgemäßen Vorstandswahlen stattgefunden. An die Spitze des Branchenverbands wurde Wolf-Dieter Adlhoch, Chef der Dussmann Group, gewählt. Er folgt auf Martin Schenk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Strabag PFS, der nicht mehr zur Wahl antrat.