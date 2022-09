Bild: GettyImages/Juergen Sack Wahrzeichen von Frankfurt am Main: Rechts Opernturm, links die Alte Oper

Was verbindet eine Person mit einem speziellen Gebäude? Wir haben in der Branche nachgefragt und spannende Einblicke in die Immobilienwelt gewonnen. Thomas Köntgen, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Pfandbriefbank AG, verrät, warum der Opernturm in Frankfurt am Main sein Lieblingsgebäude ist.