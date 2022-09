Was verbindet eine Person aus der Branche ganz besonders mit einem speziellen Gebäude? 25 persönliche Einblicke in die Immobilienwelt. Dr. Zsolt Sluitner, CEO der Siemens Real Estate AG verrät, warum das Siemens Headquarter in München sein Lieblingsgebäude ist.

„Bei einem Einzug in mein Lieblingsgebäude würde ich in die Nähe des dortigen Rooftop-Cafés ziehen. Eine schöne Aussicht, nah am Kunden, nah an den Menschen und immer ein exzellenter Espresso zur Hand.“

Als CREM von Siemens bauen wir jedes Jahr weltweit regelmäßig neue Gebäude und gestalten – wie bei unseren aktuellen Projekten Campus Erlangen und Siemensstadt Square Berlin – sogar komplett neue Stadtteile. In meinen 16 Jahren als CEO von SRE haben wir unter anderem unsere Büros und Landeszentralen in Peking, Abu Dhabi und Rio de Janeiro, in Mailand und Zug gebaut. Wir haben neue Produktionsstätten in Europa, Asien oder Amerika errichtet. Dennoch fällt mir zu meinem Lieblingsgebäude sofort das Siemens Headquarters in München ein.

Denn wie kein zweites Gebäude verkörpert diese 2016 eröffnete globale Konzernzentrale unsere gesamte Unternehmensphilosophie. Mit zeitgemäßer Architektur, entworfen vom dänischen Büro Henning Larsen Architects, gliedert es sich in die gewachsene Struktur der Bayerischen Landeshauptstadt ein. Mit seinem Anschluss an das historische Palais am Wittelsbacher Platz – viele Jahrzehnte Sitz der Konzernleitung – verbindet es gelungen Tradition und Moderne.

Als modernes bauliches Symbol spiegelt es unser Selbstverständnis: Es ist offen und transparent, international und repräsentativ, wirkt dabei aber gleichzeitig sowohl zurückhaltend als auch einladend. Anders als bei vielen anderen Unternehmenszentralen sind sämtliche Innenhöfe und sogar das bis unter das gläserne Dach reichende Atrium für jeden frei begehbar.

Gleichzeitig lieferte das Headquarters schon bei seiner Einweihung vor sechs Jahren eine Blaupause für die modernen, kollaborativen Arbeitswelten, die andere inzwischen als Folge der Pandemie einführen. Als Treffpunkt unserer Mitarbeitenden aus aller Welt mit der Konzernleitung vermittelt es mit seinen flexiblen Büroflächen, seinen gläsernen Meetingräumen und gemütlichen Lounge-Flächen das kollaborative Teamwork, das unser Unternehmen heute ausmacht.

Und schließlich erfüllt es – für uns bei SRE eine Selbstverständlichkeit – höchste Standards an Nachhaltigkeit, sowohl im Bau als auch im laufenden Betrieb. Dazu bei trägt umfangreiche Gebäudetechnik. Zum großen Teil stammt sie aus dem Siemens-Regal. So wird das Headquarters auch zu einem Showcase unserer Leistungsfähigkeit. Wir wollen mit innovativen Technologien das Leben der Menschen verbessern. In München an der Werner-von-Siemens-Straße beweist ein Gebäude, wie diese Vision Wirklichkeit wird.

Der Beitrag stammt aus der Jubiläumsausgabe 09/2022 des Fachmagazins "Immobilienwirtschaft".