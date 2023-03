Kommentar: Mipim – Blues auf der Krisen-Party

Kommentar: Mipim 2022: Heißt der neue sichere Hafen England?

Es waren Massen an Besuchern da, wie in den besten Jahren. Ob es am Ende wirklich 17.000 Teilnehmer gewesen sein werden, wird sich zeigen. Der Krieg war in vielen Gesprächen präsent. Corona war es fast nicht mehr. Weiter