Gebäudetyp E: rechtliche Einordnung

Auf der Real Estate Arena in Hannover diskutiert ein Panel auf der Future Success Stage über das Thema "Bezahlbar Bauen – E wie einfach?!" im L'Immo Live-Podcast, moderiert von Iris Jachertz, Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft". Wo: Future Success Stage (Halle 3 / Stand A01) Wann: Mittwoch, 14. Mai, 14:10 Uhr bis 14:30 Uhr Was: "Bezahlbar Bauen – E wie einfach?!" Gäste: Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin GdW; Matthias Herter, CEO Meravis GmbH; Frank Seeger, Vorstand Baugenossenschaft dhu eG Dazu wird es einen L'Immo Live-Podcast geben, der wird am 2. Juni publiziert. Hier gibt es weitere Informationen zur Real Estate Arena