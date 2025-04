Gebäudetyp E: Einfach bauen ist nicht einfach

Günstiger, einfacher und trotzdem sicher: Der Gebäudetyp E soll helfen, Baukosten zu senken. Mehrere Bundesländer haben ihn mittlerweile in ihren Bauordnungen verankert. Doch erste Projekte zeigen: Einfach ist die Umsetzung nicht – und das liegt nicht nur an baulichen Herausforderungen.

In der Steigerwaldstraße in Ingolstadt ist seit 2024 ein bemerkenswertes Wohngebäude in Bau. Die GWG Ingolstadt mbH baut dort ein Haus mit 15 Wohnungen, das sich von üblichen Neubauten abhebt: Ohne Tiefgarage oder Keller, dafür mit Gartenhäuschen als Abstellmöglichkeiten. Es gibt weniger Schalter und Steckdosen und kaum zentrale Haustechnik. Das geht so weit, dass die GWG ihren Neubau als "Haus fast ohne Heizung" bezeichnet. Tatsächlich ist lediglich ein Backup-Heizsystem in Form einer elektrischen Fußbodenheizung vorhanden. Eine klassische Heizung hat das Gebäude nicht; stattdessen setzen die Planer auf eine energetisch effiziente Baukonstruktion und ein automatisiertes Lüftungskonzept, sodass die Heizung im Wesentlichen durch die Körperwärme der Bewohner und die Abwärme der elektrischen Geräte erfolgt.

Gebäudetyp E teilweise in der Landesbauordnung verankert

Das Vorhaben in Ingolstadt reiht sich ein in eine Reihe von Projekten, bei denen der neue Gebäudetyp E (wie einfach oder experime...

