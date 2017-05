Der Berliner "Mietspiegel 2017" ist raus – und stößt nicht überall auf Gegenliebe

19.05.2017 | Politik

Für große Altbauwohnungen werden die Mieten dem Mietspiegel zufolge am stärksten anziehen

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher hat den „Mietspiegel 2017“ vorgestellt. Ein Ergebnis: Seit 2015 ist die Nettokaltmiete jährlich um durchschnittlich 28 Cent auf nun 6,39 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Der Eigentümerverband Haus & Grund und der BFW Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen erkennen den neuen Berliner Mietspiegel nicht als qualifiziert an.

Bereits der Berliner Mietspiegel 2015 war nicht von Haus & Grund und dem BFW Landesverband Berlin/Brandenburg anerkannt worden. Es kam in Folge zu Verfahren vor dem Landgericht Berlin, das im November 2016 letztlich entschieden hat, dass der Berliner Mietspiegel eine geeignete Schätzungsgrundlage sei, um die ortsübliche Vergleichsmiete in der Hauptstadt zu ermitteln.

Im Mietspiegel 2017 sind die Mieten jährlich im Schnitt um 4,6 Prozent gewachsen. Der Mietspiegel für 2013 bis 2015 hatte nur ein Plus von 2,7 Prozent ausgewiesen. Besonders stark haben die Mieten in Altbauten (Baujahr vor 1918) angezogen: Hier lässt der neue Mietspiegel trotz Kappungsgrenze Erhöhungen von knapp 40 Prozent zu. In kleinen Wohnungen bis 40 Quadratmeter liegen die Mieten laut Mietspiegel inzwischen bei 14,19 Euro, was Singles benachteiligen könnte, und große Wohnungen mit mehr als 90 Quadratmetern kosten in einfachen Lagen im Schnitt inzwischen 10,70 Euro pro Quadratmeter. Letzteres dürfte vor allem Familien mit Kindern benachteiligen.

Familien werden nach Umzügen in große Wohnungen auch in Berlin künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.

Bild: Corbis

Nicht berücksichtigt: Sozial- und bestimmte Altmietverträge

Der Berliner Mietspiegel erscheint alle zwei Jahre, basiert auf 12.700 Daten und ist dem Senat zufolge der umfangreichste in Deutschland. Verglichen wurden die ortsüblichen Mieten für knapp 1,4 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen. Nicht berücksichtigt wurden etwa Sozialwohnungen und Wohnungen mit Altmietverträgen, die seit vier oder mehr Jahren nicht verändert wurden.

Das Mietniveau in der Hauptstadt liegt aber weiterhin deutlich unter dem anderer Großstädte: In München etwa zahlt man 11,23 Euro, in Hamburg 8,02 Euro pro Quadratmeter. Dort seien allerdings auch die Einkommen höher, so Lompscher.

Auch neuer Berliner Mietspiegel ist umstritten

Nur 75 Prozent der erhobenen Daten seien im Berliner Mietspiegel 2017 berücksichtigt worden, kritisierte Carsten Brückner, Landesvorsitzender von Haus & Grund. So werde das Mietniveau künstlich gesenkt. Extremwerte seien bei der Berechnung gar nicht eingeflossen.

Der Berliner Mieterverein hingegen erkennt den Mietspiegel als geeignetes Kontrollinstrument für Mieter an. Nur selten seien Mieterhöhungen begründet. Deshalb solle sich die Berliner Landesregierung im Bundesrat für eine stärkere Begrenzung und bessere Begründung von Mieterhöhungen einsetzen.