Bild: Madaster Germany Mit dem Materialkataster will Madaster Gebäude zu "Rohstoffbanken" machen

In Gebäuden stecken jede Menge Baustoffe, die gut sind für den Klimaschutz – vorausgesetzt sie werden recycelt. Doch was und wie viel kann nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip ohne Qualitätsverlust wiederverwendet werden? Madaster will das Material erfassen. Am 30. November geht die digitale Plattform für alle online.