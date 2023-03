Das Thema Bauen im Bestand entspricht dem Zeitgeist. Ein neuer Immobilienverband wirbelt die etablierte Verbandswelt zurzeit ein Stück weit durcheinander. Was machen die anders? Dirk Labusch spricht im L'Immo-Podcast mit der ersten Vorsitzenden Sarah Dungs.

Wenn es um Bauvorschriften geht, geht es in der Regel um den Neubau. Dem Immobilienbestand hilft das wenig. Sarah Dungs, erste Vorsitzende vom neuen "Verband für Bauen im Bestand" (BiB), spricht im aktuellen L'Immo-Podcast mit "Immobilienwirtschaft"-Chefredakteur Dirk Labusch über ihre Visionen, aber auch über die Grenzen des Themas.

Es sollen möglichst viele Teilnehmer an einen Tisch gebracht werden, um gemeinsam neue Standards zu entwickeln. Wie weit ist man hier? Muss der Abriss von Gebäuden verboten werden, so wie es die Deutsche Umwelthilfe fordert? Eine wichtige Angelegenheit, dee sich der Verband auch annehmen will, ist: Wie können Unternehmen von den Erfahrungen anderer profitieren?

