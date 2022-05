Der Sprecher des Vorstands bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA, Dr. Christoph Krupp, ist Physiker, hat über Klimaschutz promoviert und lange die Senatskanzlei von Hamburgs erstem Bürgermeister Olaf Scholz geleitet. Dirk Labusch spricht mit ihm im L'Immo-Podcast über die neue Rolle der Bonner Behörde.

Die BIMA ist mit etwa 38.000 Wohnungen im Bestand eine der größten Immobilien-Eigentümerinnen Deutschlands. Während sie bis vor kurzem alleine die Rolle hatte, Immobilien des Bundes zu verwalten und neue für Mitarbeiter von Bundes-Behörden zu schaffen, hat sie mit der neuen Regierung mehr Freiheiten bekommen. So soll sie auch Wohnungen für den Drittmarkt bauen. Hier stockt es im Moment noch. Kritikern zufolge hat die BIMA auch Probleme bei der Verwaltung ihrer eigenen Wohnungen.

Im Übrigen soll die BIMA Wohnungen an Kommunen verbilligt abgeben. Dass dies jedoch seine Grenzen hat, macht Christoph Krupp im Podcast deutlich. Die „Wohlfühlbehörde“, vielmehr die, die anderen ein wohliges Gefühl vermittelt, die Kommunen in ihrer Not möglichst altruistisch mit günstigem Wohnraum versorgt, wird sie sicherlich nicht werden.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Spotify

YouTube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee