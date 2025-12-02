Branchen-Award für Auslandsreportage
Wer wagt, gewinnt, heißt es: Steve Przybilla hat mit seiner Auslandsreportage "Green Belts sollen zu Grey Belts werden" im Leitmedium "Immobilienwirtschaft" der Haufe Group den renommierten Award für Immobilienjournalismus 2025 in der Kategorie "Geschriebenes Wort" der deutschen Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) erhalten.
Die Jury lobte den Blickwinkel der Reportage über die schwierige Abwägung zwischen dem Erhalt von Grüngürteln und deren Wohnbebauung.
Sie zeige eindrücklich, wie sich Stadtentwicklung, Flächendruck und Nachhaltigkeitsfragen politisch und planerisch verschieben. Wir stellen Ihnen den preisgekrönten Artikel als Leseerlebnis kostenfrei zur Verfügung:
Green Belts sollen zu Grey Belts werden
Fachjournalismus für eine zukunftsfähige Immobilienwirtschaft
In der Kategorie "Gesprochenes Wort" wurde Anne-Sophie Lang (SWR2) für "Umbau statt Abriss – Ideen für nachhaltiges Bauen" ausgezeichnet. Die reportageartige Analyse verdeutliche, welche Chancen im klugen Weiterbauen bestehen – und welche Weichen gestellt werden müssen, um Ressourcen zu schonen und Klimaeffekte zu mindern, heißt es.
Jede prämierte Arbeit wurde mit 1.500 Euro gewürdigt. Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie unverzichtbar kritischer, fachkundiger und gut verständlicher Journalismus für eine transparente und zukunftsfähige Immobilienwirtschaft ist, so die gif.
Das könnte Sie auch interessieren:
-
EH55-Förderkredite: Antrag ab dem 16. Dezember stellen
4.328
-
Mindesttemperatur in Wohnungen: Das gilt rechtlich
3.212
-
Sonder-AfA für den Neubau von Mietwohnungen wird angepasst
2.8986
-
Degressive AfA für den Wohnungsbau: fünf Prozent, sechs Jahre
1.331
-
Verkürzte Nutzungsdauer, höhere jährliche Abschreibung
1.1652
-
Neuer CO2-Preis für 2027 gegen Preissprünge beim Heizen
983
-
Energetische Sanierung: Kosten von der Steuer absetzen
731
-
Hydraulischer Abgleich und Heizungscheck: alle Infos
6991
-
Was die Grundsteuer 2025 für Vermieter und Mieter bedeutet
6491
-
Bundesfinanzministerium plant Beschränkung bei Gutachten
631
-
Branchen-Award für Auslandsreportage
02.12.2025
-
Immobilienwirtschaft: Veranstaltungen und Events 2025/2026
01.12.2025
-
Haushalt 2026: Was der Bund fürs Wohnen ausgibt
28.11.20251
-
Berlin verlängert Mietpreisbremse bis Ende 2029
28.11.2025
-
BauGB-Novelle: Das plant die schwarz-rote Regierung
28.11.20251
-
Niedersachsen verlängert Geltung der Mietpreisbremse
28.11.2025
-
Mietpreisbremse in Bremen gilt bis 2029
28.11.2025
-
EH55-Neubau: Förderantrag ab 16. Dezember möglich
27.11.2025
-
Wohnungswirtschaft legt Hamburger Mietenstudie vor
27.11.2025
-
Mecklenburg-Vorpommern setzt den Bauturbo um
27.11.2025