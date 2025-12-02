In einem Fachmagazin ein neues Format wagen? Über Deutschlands Tellerrand schauen? Unser Autor Steve Przybilla hat mit seiner Reportage über die Politisierung der grünen Speckgürtel in Großbritannien den gif-Preis für Immobilienjournalismus gewonnen.

Wer wagt, gewinnt, heißt es: Steve Przybilla hat mit seiner Auslandsreportage "Green Belts sollen zu Grey Belts werden" im Leitmedium "Immobilienwirtschaft" der Haufe Group den renommierten Award für Immobilienjournalismus 2025 in der Kategorie "Geschriebenes Wort" der deutschen Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) erhalten.

Die Jury lobte den Blickwinkel der Reportage über die schwierige Abwägung zwischen dem Erhalt von Grüngürteln und deren Wohnbebauung.

Sie zeige eindrücklich, wie sich Stadtentwicklung, Flächendruck und Nachhaltigkeitsfragen politisch und planerisch verschieben. Wir stellen Ihnen den preisgekrönten Artikel als Leseerlebnis kostenfrei zur Verfügung:

Green Belts sollen zu Grey Belts werden

In der Kategorie "Gesprochenes Wort" wurde Anne-Sophie Lang (SWR2) für "Umbau statt Abriss – Ideen für nachhaltiges Bauen" ausgezeichnet. Die reportageartige Analyse verdeutliche, welche Chancen im klugen Weiterbauen bestehen – und welche Weichen gestellt werden müssen, um Ressourcen zu schonen und Klimaeffekte zu mindern, heißt es.

Bild: gif e.V. Preisgekrönter "Immobilienwirtschaft"-Autor Steve Przybilla bei der gif-Preisverleihung 2025 (v.l.n.r. Brigitte Adam, Chiara Aengevelt, Anne-Sophie Lang, Steve Przybilla, Felix Bongers).

Jede prämierte Arbeit wurde mit 1.500 Euro gewürdigt. Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie unverzichtbar kritischer, fachkundiger und gut verständlicher Journalismus für eine transparente und zukunftsfähige Immobilienwirtschaft ist, so die gif.





