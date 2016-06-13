2016 wurden 277.700 Wohnungen fertiggestellt – der Wohnungswirtschaft reicht das nicht

Zahlen des Statistischen Bundesamts

Wohnungsbestand wächst – Entlastung bleibt aus

Der Wohnungsbestand in Deutschland ist seit 2015 fast viermal schneller gewachsen als die Bevölkerung, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Trotzdem bleiben Wohnungen in den Ballungsräumen knapp. Was steckt dahinter?
Haufe Online Redaktion
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Bild: Getty Images Wohnungsneubau in Deutschland: Seit 2015 sind rund zweieinhalb Millionen Wohnungen hinzugekommen

In den zehn Jahren seit 2015 wurde der Bestand um mehr als zweieinhalb Millionen Wohnungen aufgestockt: Zum Jahresende 2025 gab es nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland etwa 44 Millionen Wohnungen – das waren rund sechs Prozent mehr als Ende 2015.

Bezahlbarer Wohnraum ist aber zumindest in den Ballungsräumen weiterhin knapp. Doch am Bevölkerungswachstum kann es nicht liegen: In diesem Zeitraum ist die Bevölkerung nur um 1,6 Prozent auf 83,5 Millionen Menschen gewachsen. 

Mehr als die Hälfte der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern

Im Jahr 2025 wuchs der Wohnungsbestand noch um 196.000 Einheiten oder 0,4 Prozent, berichtete die Bundesbehörde auf der Grundlage des fortgeschriebenen Mikrozensus 2022. 

Nur rund jede 50. Wohnung (ca. 890.000 Einheiten oder etwa zwei Prozent) befindet sich in Nicht-Wohngebäuden, etwa in Schulen oder über Gewerbeflächen.

Von den Wohnungen in Wohngebäuden entfallen 54,9 Prozent auf Mehrfamilienhäuser. Einfamilienhäuser machen mit 31,3 Prozent knapp ein Drittel aus. Fünfeinhalb Millionen Wohnungen (12,8 Prozent) befanden sich in den insgesamt 2,8 Millionen Zweifamilienhäusern und weitere 0,4 Millionen (ein Prozent) in Wohnheimen (zum Beispiel für Studierende, Geflüchtete oder Wohnungslose).

Wohnfläche pro Kopf wird größer

Die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen vergrößerte sich seit 2015 um 8,9 Prozent und damit etwas stärker als die Zahl der Wohnungen.

Ende 2025 betrug die durchschnittliche Wohnfläche 94 Quadratmeter. Damit hat sich die Wohnfläche laut Statistik pro Wohnung zwischen 2015 und 2025 um 2,4 Quadratmeter (plus 2,6 Prozent) erhöht. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf lag im vergangenen Jahr bei 49,5 Quadratmetern; die Wohnfläche pro Einwohner ist um 3,3 Quadratmeter (plus 7,1 Prozent) gestiegen.

Da der Wohnungsbestand seit 2015 insgesamt etwas stärker wuchs als die Bevölkerung, verringerte sich das Verhältnis "Personen je Wohnung" leicht: Ende 2025 betrug das Verhältnis 1,9 Personen pro Wohnung, während es Ende 2015 zwei Personen pro Wohnung waren.

 

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dpa
Schlagworte zum Thema:  Wohnungsbau , Wohnungsmarkt
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