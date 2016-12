13.11.2012 | News OFD

Arbeitnehmer sollten ihre ELStAM-Daten auf Richtigkeit überprüfen

Bild: Haufe Online Redaktion

Künftig werden alle Daten für die Berechnung der Lohnsteuer, die bislang auf der Lohnsteuerkarte aus Papier zu finden waren, also Steuerklasse, Anzahl der Kinder, Freibeträge etc., elektronisch gespeichert. Diese Daten werden den Arbeitgebern in einer Datenbank für den monatlichen Abzug der Lohnsteuer bereitgestellt.mehr