Alle am 2.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Dienstag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Rückstellungsbildung im Zusammenhang mit einem Vorruhestandsmodell; Zwischenurteil
Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Vorruhestandsmodell kann die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Betracht kommen. Dies gilt auch für die Aufwendungen für die Arbeitnehmer, mit denen das Unternehmen am betreffenden Bilanzstichtag zwar noch keine gesonderte Freistellungsvereinbarung getroffen hat und die sich noch nicht in der Freistellungsphase befunden haben, die nach dem Anstellungsvertrag aber bereits einen entsprechenden Anspruch haben.
Grunderwerbsteuer - Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs
Die Rückgängigmachung eines Grundstückskaufvertrags nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 GrEStG setzt voraus, dass der Anspruch des Erwerbers auf Übereignung des Grundstücks durch Aufhebung des Vertrags zivilrechtlich wirksam beseitigt wird. Haben mehrere Erwerber ein Grundstück zu Miteigentum gekauft, kann das Ausscheiden nur eines Erwerbers aus dem Kaufvertrag ihren gemeinschaftlichen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks nicht wirksam beseitigen.
Grunderwerbsteuer - Erwerb eines Anteils einer Personengesellschaft durch den Treugeber vom Treuhänder
Der Erwerb einer unmittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft durch den Treugeber vom Treuhänder erfüllt – unter den weiteren Voraussetzungen der Norm – den Tatbestand des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG. Die Steuerbefreiung des § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG ist nicht entsprechend anwendbar.
Abweichende Steuerfestsetzung nach § 163 AO aus Billigkeitsgründen bei Verstoß gegen die satzungsmäßige Vermögensbindung
Wird die Satzung nachträglich so geändert, dass sie gegen die satzungsmäßige Vermögensbindung des § 55 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 AO und § 61 Abs. 1 AO verstößt und besteht dieser Verstoß über ein Jahr fort, rechtfertigt dies auch dann keine von der Versagung der Steuerbefreiung abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen im Sinne des § 163 Abs. 1 Satz 1 AO, wenn es tatsächlich nicht zu einer schädlichen Mittelverwendung gekommen ist.
|Urteil v. 20.11.2025, V R 27/23
Keine Bauabzugsteuer bei der Verkabelung von Fertigungsstraßen in Werkhallen der Automobilindustrie
Verkabelungsarbeiten und die Montage von Kabelrinnen für in Werkhallen errichtete Fertigungsstraßen der Automobilindustrie sind nicht auf ein Bauwerk bezogen und deshalb keine Bauleistung im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG.
Gewerbesteuerliche Kürzung beim Betrieb von gecharterten Handels-schiffen im internationalen Verkehr
§ 9 Nr. 3 Satz 2 und 3 GewStG gelangt auch insoweit zur Anwendung, als Unternehmen Erträge aus im Wege der Reise- oder Slotcharter eingecharterten Handelsschiffen im internationalen Verkehr erzielen. Die Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 3 Satz 2 ff. GewStG stellt keine verbotene Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dar.
EuGH-Vorlage zu Antidumpingzoll für Verbindungselemente aus Stahl
Kann die Pos. 7307 der Kombinierten Nomenklatur in der Fassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1101/2014 dahingehend ausgelegt werden, dass dort auch Verbindungselemente aus Stahl (bestehend aus einem Stutzen mit gedrehten Rillen und einer Hülse) eingereiht werden können, mit denen ein flexibler … pumpenschlauch mit einer …pumpe oder mit weiteren …pumpenschläuchen verbunden werden kann, die sich aber nicht zur Verbindung von Stahlrohren eignen?
Alle am 26.3.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
300
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
276
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
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Grundsteuer-Musterverfahren beim Bundesverfassungsgericht
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Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
186
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Abschreibung für eine Produktionshalle
152
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
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VG Düsseldorf: Beihilferecht sperrt Überbrückungshilfen III, III Plus und IV
131
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Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Jahresvorausschau 2026
123
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Reichweite einer Bekanntgabevollmacht
16.04.2026
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Alle am 16.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
16.04.2026
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Prüfung der Behaltensfrist erbschaftsteuerbegünstigten Vermögens
15.04.2026
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Gewerbeertrag bei Veräußerung eines Mitunternehmeranteils
13.04.2026
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"Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines DBA
13.04.2026
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Aktivierung von Ansprüchen aus einer Rückbauverpflichtung
13.04.2026
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Nacherhebung der Lohnsteuer zum Pauschalsteuersatz
10.04.2026
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Abfärberegelung bei Kooperation von Rechtsanwälten
10.04.2026
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Alle am 9.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
09.04.2026
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Schätzung der Anzahl von Familienheimfahrten bei fehlenden Belegen
08.04.2026