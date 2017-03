Verjährung von Schadensersatz bei mehreren Anwaltsfehlern

Am 11.11. wird St. Martin gefeiert. Das ist gemeinhin bekannt. Der 11. November ist aber auch in Frankreich Feiertag. Mit dem Armistice wird an das Ende des ersten Weltkriegs gedacht. Dies musste eine Kollegin am Mittwoch bass erstaunt feststellen: Sie hatte Urlaub genommen, um im nahegelegenen Elsaß zu shoppen, fand aber alle Geschäfte verschlossen vor. Diese Einleitung hat per se nichts mit den heutigen Fundtücken zu tun, ist aber ein Beleg dafür wie wichtig es ist, umfassend informiert zu sein. Daher: viel Spaß beim Lesen!Weiter