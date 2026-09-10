Deutschland fehlen bald 723.000 Fachkräfte

Bundesweit könnten 2029 insgesamt 723.000 Fachkräfte fehlen – 47 Prozent mehr als 2024. Am größten wird die Lücke im Verkauf sein: Gut 39.000 Einzelhandelskaufleute und vergleichbare Fachkräfte werden dann gesucht. Grundlage der IW-Studie sind Trenddaten aus rund 1.300 Berufen für den Zeitraum 2018 bis 2024. Dabei sind Trendänderungen wie der aktuelle Geburtenrückgang oder die zusätzliche Nachfrage durch das Sondervermögen noch nicht berücksichtigt.

Doch eins ist sicher: Immer mehr Babyboomer gehen in Rente. Allein deshalb dürfte die Fachkräftelücke wieder steigen – und der gleichzeitige Einbruch bei der Zuwanderung beschleunigt den Anstieg noch.

Fachkräftemangel gefährdet Milliarden-Investitionen aus dem Sondervermögen

Besonders heikel wird es laut IW-Studie dort, wo gerade Hunderte Milliarden investiert werden sollen. Schon nach den bisherigen Trends fehlen 2029 rund 15.000 Experten für Bauplanung und -überwachung. Die meisten Menschen werden jedoch in Ausbildungsberufen fehlen, beispielsweise für den Strukturwandel in der Industrie: rund 15.900 in der Kraftfahrzeugtechnik, 13.800 in der elektrischen Betriebstechnik und 13.600 in der Mechatronik. Während einige Unternehmen Arbeitsplätze abbauen, suchen dieselben Unternehmen häufig Personal mit anderen Qualifikationen für Zukunftsbereiche.

Zuwanderung und Fachkräftemangel: Demografischer Wandel kaum auszugleichen

Schnelle Abhilfe ist laut IW nicht in Sicht: Der demografische Wandel ist in vollem Gange und lässt sich mit Inlandspotenzialen kaum auffangen. Auch die Zuwanderung werde absehbar nicht mehr ausreichen, was das Problem vergrößere. "Der Fachkräftemangel wird sich daher in vielen Bereichen verschärfen, und wir werden das täglich spüren, etwa bei der Suche nach einem Pflegeplatz oder einem Handwerker", sagt Alexander Burstedde, Senior Economist für Qualifizierung und Fachkräftesicherung beim IW. Die aktuelle Zurückhaltung der Unternehmen bei Neueinstellungen täusche über den strukturellen Trend hinweg. "Die Politik sollte kurzfristig die Arbeitsanreize erhöhen und mehr qualifizierte Zuwanderung aus EU-Drittstaaten organisieren", so Burstedde.

Zur Methodik: Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung 2029 ist die dritte Aktualisierung der 2023 erstmals veröffentlichten Studienreihe. Sie schreibt demografisch und beruflich differenzierte Entwicklungen von Beschäftigung und Fachkräftelücke auf Basis von Daten bis Ende 2024 bis ins Jahr 2029 fort. Grundlage sind Daten der Bundesagentur für Arbeit sowie des Statistischen Bundesamts. Die Fortschreibung ist keine Prognose, sondern zeigt auf, was passieren würde, wenn sich die Trends der vergangenen Jahre unvermindert fortsetzen. Sie stellt dabei keine Prognose dar, sondern zeigt Trends, Trendänderungen und politische Stellschrauben auf.

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