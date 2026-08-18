Unternehmen zahlen aus Angst vor Compliance-Verstößen zu viel Lohn
Die Sorge davor, wichtige Compliance-Regeln nicht einzuhalten und dafür juristisch belangt zu werden, sitzt in vielen Unternehmen tief. Sie ist mitunter so groß, dass die Firmen ihren Mitarbeitenden lieber mehr Geld zahlen, als sich dem Risiko von langwierigen rechtlichen Streitigkeiten auszusetzen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Payroll-Anbieters ADP.
Mehr als zwei Drittel der Firmen zahlen zu hohes Gehalt
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Zu hohes Gehalt auch in vielen Betrieben in Deutschland
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