De Paoli, Nicola

Nicola de Paoli

Redakteurin Personalmagazin

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Nicola de Paoli schreibt als Wirtschaftsredakteurin für "personalmagazin" über die Themen Unternehmensführung, Organisation und Transformation. Dazu beobachtet sie die ökonomischen Parameter, unter denen wirtschaftliches Handeln stattfindet. Sie berichtet über Konjunktur und sich verändernde Wettbewerbsbedingungen und über die Antwort von HR auf wirtschaftliche Einflussfaktoren und ordnungspolitische Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk gilt der Software-Branche.

Nicola de Paoli ist Volljuristin und hat bei der Nachrichtenagentur dpa volontiert. Sie gehörte zur Gründungsredaktion der Financial Times Deutschland (FTD) und war als Wirtschaftsjournalistin für verschiedene Print- und Onlineredaktionen tätig. Ihre Gerichtsberichterstattung wurde mit einem Medienpreis ausgezeichnet.

Themen

HR-Software

Künstliche Intelligenz (KI)

Transformation

8 Artikel von dieser Autorin

KI schafft mehr Stellen für Facharbeiter und Handwerker
Arbeiter an Bohrmaschine
News 13.05.2026 Arbeitsmarkt

Es ist noch immer umstritten, ob Künstliche Intelligenz für mehr Arbeitsplätze sorgt oder stattdessen den Stellenabbau vorantreibt. Für einige Branchen bringt eine aktuelle Studie mehr Klarheit. Demnach dürften beispielsweise Mechatronikerinnen und Elektriker vom KI-Trend profitieren.

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Produktiv mit Künstlicher Intelligenz
AIGG
News 12.05.2026 Produktivität

Macht Künstliche Intelligenz eine Organisation produktiver? Oder einfach nur effizienter? Wird KI genutzt, um Innovationen zu entwickeln? Oder arbeiten Unternehmen wie vorher, nur schneller. Es gilt, Effizienz nicht mit Produktivität zu verwechseln. Wo KI konkret ansetzen kann, um neue Ideen zu entwickeln und Potenziale zu heben. 

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Fehler bei der Gehaltsabrechnung kosten Millionen
Büromaterial
News 29.04.2026 Payroll

Fast 40 Prozent der Arbeitgeber verlieren laut einer Studie jedes Jahr hohe Summen durch vermeidbare Fehler in der globalen Lohn- und Gehaltsabrechnung. Diese fünf Handlungsanweisungen sollten Unternehmen beachten. 

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KI und Transformation im Mittelpunkt der ZP Nord 2026
ZP Nord 2026
News 31.03.2026 Messe

Auf der diesjährigen Personalmesse ZP Nord 2026 am 25. und 26. März diskutierten HR-Professionals in Hamburg über die Folgen von Change-Management und über Transformationsprozesse. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten KI sowie die Trends bei der Automatisierung.

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HR-Kosten steigen trotz Sparzwang
Businessfrau am Arbeitsplatz in einem HighTech Büro
News 19.03.2026 Kostenmanagement

Der Kostendruck auf Unternehmen ist hoch. In vielen Abteilungen wird der Rotstift angesetzt. Gleichzeitig werden die HR-Kosten auch in diesem Jahr in zahlreichen Unternehmen weiter steigen. Laut einer Untersuchung fehlt es zur Kostenreduzierung an klaren, strukturellen Entscheidungen.

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In IT-Berufen stoßen Frauen immer noch an die "gläserne Decke"
Frauen Technologie
News 09.03.2026 Gleichstellung

Zwei Studien anlässlich des Weltfrauentages am 8. März bemängeln stereotype Rollenbilder bei Berufen mit technischer oder KI-Ausrichtung. Wirtschaftsexperten stellen Deutschland in Sachen Gleichstellung dennoch ein positives Zeugnis aus.

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Betriebliche Fortbildung hinkt den Erwartungen der Mitarbeitenden oft hinterher
Gruppe Präsentation
News 27.02.2026 Weiterbildung

Attraktive Weiterbildungsprogramme genießen bei der Mehrheit der Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert und tragen zur Attraktivität eines Arbeitgebers bei. Doch Anspruch und Realität klaffen laut einer Studie oft auseinander. Rund ein Fünftel der Belegschaft tut sich schwer, überhaupt passende Lernangebote zu finden. 

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Deutschlands Arbeitnehmende im EU-Vergleich am ältesten
ältere Frau mit Kreditkarte
News 19.02.2026 Arbeitsbevölkerung

In der Bundesrepublik ist rund ein Viertel der Beschäftigten älter als 55 Jahre - und die Sorge vor dem Ausscheiden der Babyboomer aus dem Erwerbsleben wächst. Arbeitsmarktexperten sehen HR-Abteilungen in der Verantwortung, Lebensarbeitszeit zu verlängern und ungenutztes Potenzial bei der älteren Generation zu mobilisieren.

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