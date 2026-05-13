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Nicola de Paoli schreibt als Wirtschaftsredakteurin für "personalmagazin" über die Themen Unternehmensführung, Organisation und Transformation. Dazu beobachtet sie die ökonomischen Parameter, unter denen wirtschaftliches Handeln stattfindet. Sie berichtet über Konjunktur und sich verändernde Wettbewerbsbedingungen und über die Antwort von HR auf wirtschaftliche Einflussfaktoren und ordnungspolitische Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk gilt der Software-Branche.

Nicola de Paoli ist Volljuristin und hat bei der Nachrichtenagentur dpa volontiert. Sie gehörte zur Gründungsredaktion der Financial Times Deutschland (FTD) und war als Wirtschaftsjournalistin für verschiedene Print- und Onlineredaktionen tätig. Ihre Gerichtsberichterstattung wurde mit einem Medienpreis ausgezeichnet.