Frank Urbansky
Frank Urbansky
 Journalist, Fachautor und Blogger bei EnWiPo – Energie Wirtschaft Politik
Facility Management: KI & Technische Gebäudeausrüstung (TGA)
Bild: Getty Images Technologie trifft Immobilie: KI und smarte Systeme gehen Hand in Hand mit moderner Gebäudeverwaltung

Die Branche steht vor einer Echtzeittransformation: ESG, CO2-Reduktion, Berichtspflichten und Fachkräftemangel fordern nachhaltige, digitale und resiliente Strategien. Dabei wird die Technische Gebäudeausrüstung (TGA), gepowert von KI, zum Schlüssel für effiziente und zukunftsfähige Immobilien.

Heute wird die TGA zum strategischen Schlüssel für die Kreislaufwirtschaft, für Kosteneffizienz und für Wertstabilität im Portfolio. Kombiniert mit Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Zwillingen verändert sie nicht nur den Betrieb von Gebäuden, sondern auch das Selbstverständnis des Facility Managements (FM). Die Frage lautet nicht mehr: "Wie halte ich den Betrieb am Laufen?" – sondern: "Wie steigere ich mit digitalen und nachhaltigen Strategien die Performance und den Wert meiner Immobilie?"

TGA: Von Kostenfaktor zum Werttreiber

In der Vergangenheit wurde die TGA vor allem über Kosten und Störungsrisiken wahrgenommen. Heute ist sie ein Hebel für ESG-Performance, Betriebskostenoptimierung, Komfort und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Einige Beispiele:

• Modularisierung und Kreisläufe: Pumpen, Ventile und Steuergeräte lassen sich standardisiert und modular konzipieren. Das erleichtert nicht nur die Wartung, sondern ermöglicht Rücknahme, Aufarbeitung und Wiederverwendung...

Künstliche Intelligenz (KI), Facility Management, Datenaustausch, Immobilienwirtschaft, Immobilienverwaltung, Wohnungswirtschaft
