Makler: Energiewende erfordert mehr Netzwerke

Qualifizierte Fachmakler sollten mutig in bestehende Netzwerke und deren Ausbau investieren

Bild: Getty Images Qualifizierte Fachmakler sollten mutig in bestehende Netzwerke und deren Ausbau investieren

Die Kunden werden anspruchsvoller, die Märkte schwieriger und Maklerinnen und Makler müssen raus aus der Komfortzone. Was sind die Trends im Maklerwesen? Wir haben nachgefragt.

Lage, Lage, Lage oder doch Energie, Lage, Lage – während in boomenden Immobilienzeiten vor noch zwei, drei Jahren so gut wie jede Immobilie, war sie energetisch auch noch so schlecht aufgestellt, innerhalb weniger Wochen verkauft wurde, hat sich der Markt gedreht. Die Kaufzurückhaltung ist immer noch spürbar aufgrund der bekannten Parameter und unsicherer Wirtschaftslage; die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt indes stabil. Chancen für Selbstnutzer liegen (auch) im Wohnbestand. Aber eben nur, wenn der nicht zur Energieschleuder wird.

Makler müssen ihre Geschäftsmodelle anpassen

In dieser Gemengelage sind besondere Expertise, Schnelligkeit und Flexibilität der Immobilienunternehmen gefragter denn je. Spätestens beim Bewohnerwechsel kommt der energetischen Sanierung zudem eine besondere Bedeutung zu, ein Grundwissen über bautechnische Standards ist unbedingt empfehlenswert. Es geht im Strukturwandel generell um die Frage, wie Makler ihre Geschäftsmodelle an die aktuellen Herausforderungen ...