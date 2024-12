Mit Social Media auf der Überholspur: Corporate Influencing hält Einzug in der Immobilienbranche

Bild: Adobestock

Als Mittel gegen den Fachkräftemangel nutzen Führungskräfte der Immobilienbranche vermehrt ihre Reichweite auf Social Media. Doch was macht den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg?

Die Immobilienbranche steht vor immensen Herausforderungen. Neben dem Druck der digitalen und nachhaltigen Transformation macht vor allem der Fachkräftemangel den Unternehmen zu schaffen. Im aktuellen Bewerbermarkt müssen Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber immer stärker unter Beweis stellen, um sich gegen ihre Mitbewerber durchzusetzen und Talente anzuziehen.

Als neue Strategie, mit der sie im War for Talents jetzt versuchen, die Nase vorn zu haben, gewinnt in der Immobilienbranche das Corporate Influencing immer mehr an Bedeutung. Die Stimmen aus den Unternehmen – meist Führungskräfte oder fachliche Experten – nutzen ihre Reichweite auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn gezielt, um ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren.

Fachkräftemangel auf Social Media bekämpfen

Der Vorteil, den Corporate Influencer bieten, ist schnell zusammengefasst: Während klassisches Arbeitgebermarketing oft auf allgemeine Botschaften setzt, machen Corporate Influencer Unterne...