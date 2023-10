Ökologische und ökonomische Ziele in Immobilienunternehmen gehen Hand in Hand

Chief Sustainability Officers werden immer wichtiger für deutsche Unternehmen. Mittlerweile beschäftigt über ein Drittel der Firmen im Lande einen Nachhaltigkeitschef auf oberer Managementebene. Dieser Trend spiegelt sich nun auch merkbar in der Immobilienbranche wider.

Derzeit schaffen einige der deutschen Immobilienunternehmen auf höchster Unternehmensebene spezielle Sustainability-Positionen. So wollen sie sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsziele ebendort verankert und umgesetzt werden. Schaut man sich in der Branche um, so fällt auf, dass diese Verantwortung interessanterweise oft von einem Führungs-Duo übernommen wird. Bei CBRE etwa arbeiten Pamela Villanueva, Head of ESG, und CEO Prof. Dr. Alexander Erdély eng zusammen, um die ESG-Ziele des Unternehmens und der Kunden zu erreichen.

Immobilienwirtschaft: Nachhaltigkeit auf oberer Managementebene

Bei BNP Paribas Real Estate bilden Deutschland-Geschäftsführer Andreas Völker und der langjährige Head of Sustainability Hermann Horster ein Tandem. Bei Techem verantworten CEO Matthias Hartmann und Head of Sustainability Katharina Bathe-Metzler gemeinsam mit Sustainability Stewards in den operativen Bereichen die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens. Union Investment versteht Nachhaltigkeits-Management...