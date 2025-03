Vorsichtiger Optimismus in Zeiten großer Herausforderungen – der deutsche Immobilienmarkt im großen Expertencheck: Brigitte Adams, Prof. Dr. Michael Voigtländer und Prof. Dr. Tobias Just geben ihre Einschätzungen zu den Marktentwicklungen, Perspektiven und notwendigen politischen Impulsen ab.

Michael Voigtländer: Die konjunkturelle Lage ist düster, die innenpolitischen Aussichten ungewiss und die Geopolitik angespannt – manch ein Immobilienmarktakteur schreibt vor diesem Hintergrund das Jahr 2025 schon ab. Tatsächlich sind die Perspektiven aber besser als die Stimmung.

Zunächst zur Konjunktur: Zwar ist die Industrie in einer schweren Krise, ebenso wie die Bauwirtschaft, aber der Dienstleistungssektor ist nach wie vor robust. Dienstleistungen, zu denen auch der IT-Sektor oder unternehmensnahe Dienstleistungen gehören, sind vor allem in den Städten zu finden, weshalb deren ökonomische Entwicklung deutlich günstiger ist als im Rest des Landes. So liegt das BIP-Wachstum von Berlin seit einigen Jahren zwei Prozentpunkte über der Entwicklung von Deutschland insgesamt.

Bild: IW Köln Prof. Dr. Michael Voigtländer, Institut der deutschen Wirtschaft

2025 wird ein besseres Immobilienjahr

Die nach wie vor robuste Entwicklung der Städte sorgt auch dafür, dass die Konkurrenz um Arbeitskräfte hoch ist und somit auch die Löhne steigen. Zuletzt lag der Anstieg der Reallö...

