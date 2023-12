Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im Dezember

Jörg Vocke wird neuer CEO bei Siemens Real Estate. Bei der deutschen Pfandbriefbank übernimmt Kay Wolf das Ruder. Außerdem wechselt Sophia Pertig von der Strabag PFS zur Union Investment.

Jörg Vocke tritt am 1.3.2024 die Nachfolge von Zsolt Sluitner als Chief Executive Officer (CEO) der Siemens Real Estate an. Derzeit leitet Vocke die Rechtsabteilung der Siemens Digital Industries.

Union Investment: Neue Gruppenleitung im Projektmanagement

Mit Wirkung zum 1.12.2023 hat Sophia Pertig die Gruppenleitung für den Bereich Deutschland, Shopping-Center und Hotel bei der Union Investment übernommen. Ihr Vorgänger Ernst Högemann ist dafür aus dem Unternehmen ausgeschieden. Zuvor war Pertig bei der Strabag Property and Facility Management (PFS) tätig.

Bild: Union Investment Sophia Pertig

Helma: André Müller scheidet aus Vorstand aus

André Müller legt zum 30.6.2025 sämtliche Mandate bei der Helma Eigenbau nieder, wie im Dezember 2023 bekannt wurde. Müller ist im Vorstand des Unternehmens tätig und darüber hinaus Geschäftsführer der Tochtergesellschaften Helma Wohnungsbau und Helma Ferienimmobilien.

Stühlerücken im pbb-Vorstand

Kay Wolf wechselt zum 1.2.2024 von der Deutschen Bank zur Deutschen Pfandbriefbank, wo er den Posten als Vorstandsvorsitzender übernehmen wird. Er folgt auf Andreas Arndt, der in den Ruhestand tritt und bis Dezember 2023 zudem Finanzvorstand war. Diese Position hat nun Marcus Schulte inne. Darüber hinaus rückt Dr. Pamela Hoerr, die im vergangenen April von Real I.S. kam, zum 17.1.2024 in den pbb-Vorstand auf.

Ratisbona verstärkt Geschäftsführung

Marcel Steidl und Tobias Hümmer steigen in die Geschäftsführung der Ratisbona Handelsimmobilien auf. Sie bilden künftig gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Sebastian Schels das neue Führungstrio des Unternehmens.

Talyo: Boris Drigalski leitet Bereich WEG-Verwaltung

Zum 1.1.2024 erweitert Boris Drigalski die Geschäftsführung der Talyo Property Services GmbH. Dort soll er das Geschäftsfeld WEG-Verwaltung aufbauen und das Unternehmen gemeinsam mit Susanne Tattersall und Martin Henke führen. Drigalski kommt von der Berliner Gewobag VB Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft.

Engel & Völkers Capital: Neue Doppelspitze ernannt

Tobias Barten tritt zum 1.1.2024 die Stelle als Vorstand der Engel & Völkers Capital an. Er wird das Unternehmen gemeinsam mit Anja Steffens führen. Zuletzt war Barten Co-CEO der Crowdinvesting Plattform Engel & Völkers Digital Invest.

Atmira beruft Désirée Heyer zur neuen Geschäftsführerin

Desirée Heyer ist vor Kurzem bei der Atmira als Geschäftsführerin eingestiegen, wo sie die Bereiche Akquise, Vertrieb und Marketing sowie die Unternehmensorganisation verantworten soll. Zuvor war sie Geschäftsführerin bei Refinco.

Gewobag bestellt Malte Bädelt zum neuen COO

Malte Bädelt, derzeit für den Bereich Personal und Organisation der Gewobag verantwortlich, rückt zum 1.1.2024 als Chief Operating Officer in den Vorstand der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft auf.

Bild: Lydia Hasse Malte Bädelt

Wechsel in der Geschäftsführung der EWMG

Claudia Schwan-Schmitz, seit Anfang November 2023 Baudezernentin der Stadt Mönchengladbach, übernimmt zum 1.1.2024 den Posten als Geschäftsführerin der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG). Sie folgt in dieser Funktion auf Dr. Ulrich Schückhaus.

Alexander Schätz verlässt die Büschl Gruppe

Bei der Büschl Unternehmensgruppe geht Alexander Schätz, Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO), von Bord. Eine Nachbesetzung ist zunächst nicht geplant. Seine Aufgaben werden von den weiteren Geschäftsführern übernommen.

Familienheim Rhein-Neckar: Anja Paulmann ist Pressesprecherin

Anja Paulmann ist seit dem 1.12.2023 neue Leiterin der Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin bei der Familienheim Rhein-Neckar eG (FHM) sowie der von ihr geführten Immobiliengruppe Rhein-Neckar (IGRN). Zuvor war sie als Head of Marketing bei Sigal SMS tätig.

1.300 Immofrauen wählen neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung der Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. (Immofrauen) hat einen neue Vorstand gewählt: Den Vorsitz hat Jutta Heusel, das Gremium komplettieren Cordula Fay, Jessica Hanke, Sarah Kocabiyik, Xenia Krause-Dünow und Michaela Schriever.

ICG-Mitglieder wählen neuen Vorstand

Isabella Chacón Troidl und Steffen Szeidl sind neue Vorstandsmitglieder des Instituts für Corporate Governance (ICG) in der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie folgen auf Christiane Hager und Timo Tschammler, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatten. Dagegen wurde Dr. Hans Volkert Volckens von den ICG-Mitgliedern wiedergewählt.