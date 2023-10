Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im Oktober

Bild: AdobeStock Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im Oktober

Claudia Hoyer und Martin Thiel sind Co-CEOs der TAG Immobilien. Pandion erweitert die Geschäftsführung um Klaus Küppers. Ilka Drangusch leitet den Verwaltungsbereich der Heimstaden. Und Boris Drigalski hört bei der Gewobag VB auf.

Der Aufsichtsrat der TAG Immobilien hat die Vorstände Claudia Hoyer und Martin Thiel im Oktober zu Co-Chief Executive Officers (Co-CEOs) ernannt. Darüber hinaus ist Eckhard Schultz neues Aufsichtsratsmitglied des Unternehmens.

Klaus Küppers steigt in Pandion-Geschäftsführung auf

Pandion Real Estate hat Klaus Küppers zum zweiten Geschäftsführer neben Reinhold Raster berufen. Küppers ist gleichzeitig Niederlassungsleiter NRW.

Neue Head of Property Management bei Heimstaden

Heimstaden Deutschland installiert Ilka Drangusch als Head of Property Management. Drangusch kommt von der Alba Property Management, wo sie als Leiterin Property Management und Prokuristin tätig war.

Bild: Heimstaden / Ines Grabner Ilka Drangusch

OFB: Simone Moser scheidet aus Geschäftsführung aus

Simone Moser verlässt mit Ablauf ihres Vertrags zum 30.6.2024 die Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung. Eine Nachfolgebesetzung im Führungsgremium der Helaba-Tochter steht noch aus.

BNPPRE: Neuer Head of International Investment Group

André Spehr ist seit dem 1.10.2023 Head of International Investment Group (IIG) bei BNP Paribas Real Estate in Deutschland. Zuvor war er als Director National Investment im Unternehmen tätig.

Fox Real Estate hat neuen technischen Geschäftsführer

Reinhard Hahn hat sich der Fox Real Estate als technischer Geschäftsführer angeschlossen. Seine Posten als Geschäftsführer der Magna Projektentwicklung und der DFI Management bleiben davon unberührt.

AEW: Deutschland-Chef geht in Rente – Nachfolge geklärt

Christina Ofschonka – derzeit Geschäftsführerin und Head of Fund Management bei AEW – wird im November 2024 neue Head of Germany des Investment- und Asset Managers. Sie folgt auf Stephan Bönning, der im Herbst 2024 in den Ruhestand tritt.

Bild: AEW Christina Ofschonka

Doppelspitze für europaweites Logistikteam der Savills IM

Savills Investment Management (Savills IM) hat Daniel Hohenthanner und Evert Castelein zu Co-Heads für die europäische Logistik- und Light Industrial-Plattform des Unternehmens ernannt.

PBB: Kay Wolf wird Vorstandschef

Kay Wolf wird zum 1.2.2024 in den Vorstand der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) eintreten. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit soll er die Nachfolge von Andreas Arndt als Vorstandsvorsitzender antreten. Derzeit ist Kay Wolf noch bei der Deutschen Bank als Chief Risk Officer tätig.

RVI baut Geschäftsführung um

Hermann Brach kehrt als Geschäftsführender Gesellschafter zur Unternehmensgruppe RVI zurück. Zuletzt hatte er sich selbstständig gemacht. Des Weiteren rückt Ralf Walter zum Geschäftsführer des Tochterunternehmens RVI Vermietung und Verwaltung auf.

Klaus Siebel wechselt zu Values Real Estate

Values Real Estate hat Klaus Siebel zum neuen Geschäftsführer der Values Renewables bestellt. Bis Ende September war Siebel bei Aquila Capital tätig.

Universal Investment gewinnt Francesca McDonagh als CEO

Francesca McDonagh wird mit Wirkung vom 1.1.2024 Group Chief Executive Officer (CEO) der Universal Investment. Derzeit ist McDonagh noch bei der Credit Suisse tätig.

RB Real Asset: Roland F. Bühler erweitert Geschäftsführung

Seit dem 1.10.2023 ist Roland F. Bühler Geschäftsführender Gesellschafter der RB Real Asset. Zusammen mit J.C. Gereon Raab, ebenfalls Geschäftsführer, leitet er die Geschicke des Unternehmens. Bühler war zuvor als CEO bei der Flemmings Asset Management tätig.

Bild: RB Real Asset Roland F. Bühler

Gewobag VB: Geschäftsführer geht von Bord

Boris Rogalskis legt sein Amt als Geschäftsführer der Gewobag VB Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft zum 31.12.2023 nieder. Malte Bädelt, Prokurist und Bereichsleiter Organisation und Personal bei der Gewobag AG, verstärkt während der Übergangsphase die Chefetage des Unternehmens als zweiter Geschäftsführer.

Geschäftsführer verlässt die KWS

Beim Katholischen Wohnungsbau- und Siedlungswerk der Diözese Regensburg (KWS) ist Geschäftsführer Markus Jakob von Bord gegangen. Damit verbleibt Maximilian Meiler als alleiniger Geschäftsführer. Jakob ist seit 1.10.2023 für das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Bamberg tätig.

WGP bestellt neuen Geschäftsführer

Dirk Perner, Prokurist und Kaufmännischer Leiter der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP), steigt zum 1.1.2024 zum Geschäftsführer auf. Außerdem wird Geschäftsführer Jürgen Scheible zum Sprecher des Führungsgremiums berufen.

Wiro: Neue Doppelspitze startet im Frühjahr 2024

Der Aufsichtsrat der Wiro Wohnen Rostock Wohnungsgesellschaft hat eine neue Doppelspitze berufen: Ralf Zimlich und Ingo Hübner bilden ab dem 1.2.2024 das künftige Geschäftsführer-Duo des Unternehmens.

Neue kaufmännische Geschäftsführerin bei Tuttlinger Wohnungsbau

Rita Hilzinger übernimmt zum 1.11.2023 den Posten als kaufmännische Geschäftsführerin der Tuttlinger Wohnungsbau. Das kommunale Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Geschäftsführer Horst Riees zum 31.10.2025 aus dem Unternehmen ausscheidet.

RICS Deutschland gibt neues Vorstandsteam bekannt

RICS Deutschland hat turnusmäßig einen neuen zehnköpfigen Vorstand ausgewählt. Der neue Vorstand im Überblick:

Titus Albrecht (Moody’s Analytics)

(Moody’s Analytics) Sandy Bierwirth-Zeussel (RMC Risk Management Consulting)

(RMC Risk Management Consulting) Dominik Brunner (Arelio)

(Arelio) Markus Groß (MG Real Estate)

(MG Real Estate) Konrad Hedemann (Patrizia)

(Patrizia) Antje Mertig (Steinberg Real Estate Management)

(Steinberg Real Estate Management) Monika Preithner (LBImmoWert)

(LBImmoWert) Markus Reinert (IC Immobilien Holding)

(IC Immobilien Holding) Cornelia Thaler (Willkie Farr & Gallagher)

(Willkie Farr & Gallagher) Carola Wehrenberg (Covestro)