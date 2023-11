Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Achim Degen ersetzt Matthias Leube als Deutschland-Chef von Colliers. Intreal beruft Camille Dufieux in die Geschäftsführung. René Blume ist erneut Fiabci-Präsident in Deutschland. Außerdem trauert Proximus um Mitgründer und CEO Michael Kunz.

Camille Dufieux wird mit Wirkung zum 1.1.2024 Geschäftsführerin der Intreal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie wird das Unternehmen künftig gemeinsam mit den beiden weiteren Geschäftsführern Andreas Ertle und Michael Schneider leiten und vor allem die Bereiche Anlagepolitik und Dachfondsmandate, Portfolio Supervision und Portfolio Management sowie Transaktionen verantworten.

Bild: IntReal Camille Dufieux

Colliers ernennt Achim Degen zum neuen CEO

Achim Degen hat Mitte November die Nachfolge von Matthias Leube als Deutschland-Chef von Colliers übernommen. Der neue Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende (CEO) des Unternehmens war zuvor als Managing Director der Münchner Dependance tätig.

GRK holt zweiten Geschäftsführer

Christoph Dallmann wird zum 1.1.2024 Geschäftsführer der GRK-Immowert. Dallmann, derzeit Geschäftsführer der O.K. Haus- und Immobilienverwaltung, wird das Unternehmen künftig gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Daniel Komar leiten

Apleona REM: Raphael Rehbronn ist neuer COO

Raphael Rehbronn ist seit Kurzem Chief Operating Officer (COO) der Apleona Real Estate Management und damit auch Teil der Geschäftsführung. Zuvor war er als Head of Asset & Property Management für die Sienna Real Estate tätig.

Gieag: Benjamin Johansson übernimmt Vorstandsposten

Die Gieag Immobilien hat Benjamin Johansson zum 1.11.2023 in den Vorstand berufen. Johannson, zuletzt Leiter Projekte, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung, ist somit neben Phillip Pferschy zweites Vorstandsmitglied

Prime Capital: Kerstin Hübsch rückt in Vorstand auf

Prime Capital hat Kerstin Hübsch mit Wirkung zum 1.11.2023 zur Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt. Hübsch, die zuletzt als Managing Director und Chief of Staff tätig war, ist damit auch in den Vorstand des Unternehmens aufgestiegen.

Fiabci: René Blume ist neuer Deutschland-Präsident

Die Mitgliederversammlung der deutschen Sparte der International Real Estate Federation (Fiabci) hat René Blume zum neuen Präsidenten gewählt. Blume, der diesen Posten bereits vor Jahren bekleidete, folgt auf Michael Heming.

Beos beruft Matthias Schmidt in den Vorstand

Matthias Schmidt verlässt die CA Immo und schließt sich zum 1.1.2024 der Beos AG an. Dort wird er den derzeitigen Vorstand um Jan Plückhahn, Christina Schädler und Hendrick Staiger verstärken. Schmidt soll künftig die Bereiche Bauen, Technisches Asset Management und Development verantworten.

Bild: Beos AG Matthias Schmidt

Proximus: Mitgründer und Co-CEO verstorben

Michael Kunz, Mitgründer und Co-Vorstandsvorsitzender (CO-CEO) der Proximus Real Estate, ist kürzlich verstorben. Mitgründer Florian Kunz verbleibt als alleiniger Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Revitalis-Vorstand geht von Bord

Andreas Lipp scheidet zum 31.12.2023 aus dem Vorstand der Hamburger Revitalis Real Estate aus. Seine Ressorts Corporate Finance und Sales übernehmen seine Vorstandskollegen Thomas Cromm und Marc Wirtz.

Gerch-Vorstandsmitglied macht sich selbstständig

Alexander Pauls hat die Gerchgroup (Gerch) verlassen und das neue Unternehmen Pauls Development gegründet. Pauls war zuletzt als Chief Development Officer (CDO) bei Gerch tätig.

Christian Mühlens wechselt von Gerch zu Primus

Christian Mühlens wird neuer Head of Development bei Primus Immobilien​​​​. Zuletzt betreute er für die Gerchgroup Großprojekte.

Fondsbörse: Nicola Wünsch wird Vorständin

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler hat Nicola Wünsch in den Vorstand berufen. Dafür verlässt Sven Marxsen das Gremium und das Unternehmen zum 1.1.2024, um in den Vorstand der Böag Börsen einzusteigen.

Philipp Niemann ist neuer CRO bei McMakler

Philipp Niemann ist im November als Chief Revenue Officer (CRO) bei McMakler eingestiegen. Dort soll er die Strategie des Verbtrieb- und Maklergeschäfts verantworten. Bis August 2023 war Niemann als Geschäftsführer DACH bei Engel und Völkers tätig.

Gewobag-Vorständin wechselt nach Hamburg

Snezana Michaelis verlässt die Berliner Gewobag zum 1.1.2024, um sich der Hamburger Saga Siedlungs-Aktiengesellschaft anzuschließen. Dort wird sie ebenfalls Vorstandsmitglied sein.

Bild: Gewobag Snezana Michaelis

Neuer CEO bei der Bayerischen Hausbau Development

Gordon Gorski wird zum 1.1.2024 neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) der Bayerischen Hausbau Development. Gorski kommt von der RFR Development und wird Nachfolger des Interims-CEOs Dr. Ronald Roos.

Familienheim Karlsruhe: Vorstand wird umgebaut

Peter Stammer wird zum 1.1.2025 nebenamtlicher Vorstand der Familienheim Karlsruhe. Er ersetzt dann Heinz Landhäußer. Bis dahin wird Stammer weiterhin als Vorstandsvorsitzender beziehungsweise nebenamtlicher Vorstand der Familienheim Heidelberg tätig sein.

Wechsel im Vorstand der Joseph Stiftung

Josef Weber ist zum 1.11.2023 Vorstandsmitglied beim kirchlichen Wohnungsunternehmen Joseph Stiftung geworden. Er folgte auf Dr. Klemens Deinzer, der Ende Oktober in den Ruhestand getreten ist.

Stühlerücken in DWS-Führung

Das Immobilienteam der DWS Group hat Ulrich Steinmetz zum Head of Real Estate Transactions für Europa ernannt. Seinen vorherigen Posten als Head of Real Estate Portfolio Management Retail übernimmt Christian Bäcker. Bäcker wird vor allem das deutsche Immobilien-Publikumsfondsgeschäft verantworten. Außerdem wurde Ronen Ribak in die neu geschaffene Position des Head of Value-Add Real Estate für Europa berufen.

Metabuild holt Sarah Kocabiyik als COO

Sarah Kocabiyik ist zum 1.11.2023 als Chief Operating Officer (COO) bei Metabuild eingestiegen. Zuvor war sie Teil des Managements der Undkrauss Bauaktiengesellschaft.

Bild: Metabuild Sarah Kocabiyik

Feldhoff verkauft Blackprint an Sarah Schlesinger

Paul Jörg Feldhoff hat seine Anteile an der Blackprintpartners (Blackprint) an die Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin Sarah Maria Schlesinger verkauft. Blackprint ist somit nicht mehr Teil der Feldhoff-Gruppe.

Propstack-Mitgründer übernimmt Geschäftsführung

Kevin Heldt übernimmt zum 1.1.2024 die Geschäftsführung von Propstack. Der Mitgründer des Unternehmens folgt auf Silab Kamawall, der das Tech-Unternehmen Ende Dezember verlässt.

Heuer Dialog beruft zweiten Geschäftsführer

Johannes Haas ist seit Kurzem zweiter Geschäftsführer von Heuer Dialog. Er führt das Unternehmen nun gemeinsam mit Gitta Rometsch, ebenfalls Geschäftsführerin und darüber hinaus Gesellschafterin.

Gröner: Oettinger ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Der ehemalige EU-Kommissar und Ministerpräsident Baden-Württembergs Günther H. Oettinger hat den Vorsitz des Aufsichtsrats der Gröner Group übernommen. Oettinger ist Nachfolger von Dr. Peter Haueisen, der sein Amt niedergelegt hat.

ECE-Chef Alexander Otto erhält Bundesverdienstkreuz

Alexander Otto, Unternehmer und Chef der ECE, ist mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden. Den Verdienstorden der Bundesrepublik hat Otto aufgrund seines sozialen Engagements erhalten – darunter die Förderung vieler sozialer Projekte und Initiativen.