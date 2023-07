Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

JLL ernennt Stephan Leimbach zum Head of Office Investment. Lars Urbansky wird alleiniger CEO der Deutsche Wohnen. Susanne Eickermann-Riepe gibt den Posten als Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland ab. Außerdem hat die Wohnungsgesellschaft Berlin-Mitte einen neuen Geschäftsführer.

Stefan Leimbach wird neuer Head of Office Investment bei JLL Deutschland. Er soll die derzeit vakante Stelle spätestens am 1.11.2023 antreten. In den vergangenen Jahren zeichnete Leimbach als Head of Office Leasing für das bundesweite Bürovermietungsgeschäft bei JLL verantwortlich. Diese Rolle soll zeitnah neubesetzt werden. Ebenfalls neu im Führungsteam des Office-Investment-Bereichs bei JLL ist Rüdiger Herrmann. In seiner Rolle als neuer Head of Private Capital wird er sich auf Family Offices, Unternehmen sowie privates Kapital fokussieren.

Karoline Kröger wird darüber hinaus am 1.8.2023 die Rolle des Head of HR und damit auch die Verantwortung für die Leitung des Personalbereichs von JLL in Deutschland übernehmen. Bislang war sie im Unternehmen als Head of People Solutions & Delivery Central Cluster für zentrale Personalservices in Deutschland und für 16 weitere Länder in Europa verantwortlich.

Bild: JLL Stephan Leimbach

Neuaufstellung im Vorstand der Deutsche Wohnen

Der Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen hat den bisherigen Co-CEO Lars Urbansky zum alleinigen Chief Executive Officer (CEO) berufen. Dafür verlässt Konstantina Kanellopoulos, ebenfalls Co-CEO, zum 1.9.2023 den Vorstand des Unternehmens. Sie übernimmt am 1.11.2023 Führungsaufgaben beim Bauunternehmen Goldbeck.

LBBW Immobilien Asset Management erweitert Geschäftsführung

Frank Teupe ist vor kurzem Geschäftsführer der LBBW Immobilien Asset Management geworden. Er leitet den Geschäftsbereich der Gruppe gemeinsam mit Oliver Fauth. Teupe war zuvor als Leiter des Investment Managements bei der Competo Capital Partners in München tätig.

Hansainvest: Elisabeth Behr leitet Asset Management

Elisabeth Behr ist zum 1.7.2023 zur neuen Leiterin Asset Management Deutschland der Hansainvest ernannt worden. Sie arbeitet mit Björn Schütt zusammen, der bereits seit 2020 für das internationale Immobilien-Portfolio von Hansainvest Real Assets zuständig ist. Zuletzt war Behr als Teamleiterin Construction Management Region Nord bei Heimstaden Deutschland tätig.

Führungswechsel bei Arcadis

Prof. Dr. Birgit Guhse hat zum 1.7.2023 die Leitung des Geschäftsfelds Immobilien bei Arcadis in Deutschland übernommen. Zuletzt bekleidete sie eine Führungsposition bei der IO Group. Guhse folgt auf Martin Ritterbach, der die Geschicke des Unternehmens auf europäischer Ebene mitbestimmt.

Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte: Neue Geschäftsführung

Lars Dormeyer ist neuer Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM). Er leitet seit dem 1.7.2023 gemeinsam mit Steffen Helbig das Bestandsmanagement und die Quartiersentwicklungen des Unternehmens. Zuvor verantwortete Dormeyer den Bereich Asset Management beim kommunalen Wohnungsunternehmen Degewo.

Bild: Privat Lars Dormeyer

Comfort beruft Maria Schelletter zur Head of Leasing

Comfort Berlin hat Maria Schelletter zur Head of Leasing befördert. In dieser Position wird sie das Vermietungsteam leiten und für die bundesweiten Vermietungsaktivitäten verantwortlich sein. Schelletter ist seit 2011 beim Spezialisten für Einzelhandelsimmobilien tätig.

Westbridge-Tochter: Patrick Lange ist neuer Nachhaltigkeitschef

Der Frankfurter ESG-Experte Westbridge installiert Patrick Lange zum 1.8.2023 als neuen Director Sustainabilty der Unternehmenstochter Agradblue. Lange kommt von CA Immo, wo er zuletzt die Position Head of ESG, Innovation & Services innehatte. Bei Agradblue übernimmt er im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und ESG den Vertrieb sowie die Entwicklung innovativer Beratungsprodukte rund um ESG & Smart Building hauptverantwortlich.

Michael Fehringer leitet Projektentwicklung der LIP Invest

Die LIP Invest hat Michael Fehringer als neuen Leiter Projektentwicklung geholt. Er wechselte zum 1.7.2023 von der VIB Vermögen, wo er zuletzt als Leiter Ankauf und Projektentwicklung tätig war. Bei LIP Invest soll Fehringer vorwiegend im Bestand Entwicklungspotenziale identifizieren und den Kauf von Projektentwicklungen begleiten.

KSK-Immobilien: Führungsspitze neu besetzt

Die KSK-Immobilien installiert Marco Persicke zum 1.8.2023 als neuen Geschäftsführer. Beim Maklerunternehmen der Kreissparkasse Köln war Persicke zuvor als Prokurist tätig. Er folgt auf Dr. Guidi Stracke, der seine berufliche Laufbahn Ende Juli 2023 beendet hat.

Momeni: Marcella Billand leitet Fondsmanagement

Die Momeni Group hat Marcella Billand zum 1.7.2023 zur Managing Director Fund Management der Investmentsparte ernannt. In den vergangenen Jahren war sie bereits für den Aufbau des Bereichs Fund / Investment Management mitverantwortlich.

Bild: Momeni Group Marcella Billand

Eckpfeiler Immobilien ernennt neuen CFO

Bernd Schlapka erweitert die Geschäftsführung der Eckpfleiler Immobilien Gruppe und wird zum 1.8.2023 neuer Chief Financial Officer (CFO). Er kommt vom Investmenthaus Hannover Leasing, wo er zuletzt als Geschäftsführer tätig war.

ISS Deutschland: Christian Steen Larsen wird CEO

Christian Steen Larsen wird mit Wirkung zum 1.8.2023 Chief Executive Officer (CEO) der ISS Deutschland. Er folgt auf Gudrun Degenhart. Larsen hat bei ISS Deutschland bereits mehrere Positionen bekleidet, zuletzt die des Chief Operating Officers (COO).

EBZ-Absolvent leitet An-Institut

Marvin Feuchthofen ist seit dem 1.7.2023 zweiter Geschäftsführer der InWIS Forschung & Beratung. Er leitet fortan gemeinsam mit Prof. Dr. Torsten Bölting das An-Institut des Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ). Zuletzt war Feuchthofen bei der DZ Bank als Prokurist tätig.

RICS Deutschland: Jens Böhnlein folgt auf Susanne Eickermann-Riepe

Jens Böhnlein hat zum 1.7.2023 den Vorsitz des Vorstands der RICS Deutschland übernommen. Der Global Head of Asset Management and Sustainability bei der Commerz Real folgt auf Susanne Eickermann-Riepe, die aber Vorsitzende des RICS European World Regional Board (EWRB) und Mitglied im World Board (WRB) der RICS bleibt. Mit der Wahl von Böhnlein ist zudem die Vertretung der DACH-Region im europäischen Board der RICS verbunden.

Bild: Commerz Real Jens Böhnlein

Neuer Vertriebsleiter bei Quantrefy

Sebastian Renn wird zum 1.8.2023 Chief Sales Officer (CSO) bei der ESG-Umsetzungsplattform Quantrefy. Renn kommt vom Datenraumanbieter Drooms, wo er als Vice President Sales für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) tätig war.

Neuer CFO beim Climate-Tech-Start-up Enter

Mitja Sadar wird zum 1.9.2023 Chief Financial Officer (CFO) des Climate-Tech-Start-ups Enter. Neben klassischen Aufgaben eines Finanzvorstands wird Sadar Kunden auch bei der Optimierung des energetischen Zustands beraten.

Intreal Solutions: Marko Broschinski ist Head of Sales

Marko Broschinski ist neuer Head of Sales beim Full-Service-IT-Dienstleister Intreal Solutions. In der neugeschaffenen Position verantwortet er seit dem 1.7.2023 den Vertrieb sowie Beratungsleistungen unter anderem in den Bereichen ESG und Datenmanagement. Zuvor war Broschinski bei einer Hamburger Privatbank tätig.

Generationenwechsel in der Niederberger Gruppe

Mit Wirkung zum 30.6.2023 hat Holger Eickholz, Gesellschafter und langjähriger Geschäftsführer für die operativen Betriebe der Niederberger Gruppe, sein Amt niedergelegt. Die Nachfolge trat am 1.7.2023 sein Sohn Marc-André Eickholz an.