Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Der spanische Manager Juan Santamaría Cases wurde zum Vorstandschef (CEO) von Hochtief gewählt. Andreas Muschter hat angekündigt, dass er von der Zech Group als CEO DACH zu Edge wechseln wird. Und bei der Deswos hat Johanna Drach die Geschäftsleitung übernommen.

Juan Santamaría Cases hat am 20.7.2022 als Vorstandsvorsitzenden (CEO) von Hochtief die Nachfolge von Marcelino Fernández Verdes angetreten, der das Unternehmen seit November 2012 geführt hat. Cases war zuletzt bis Mai 2022 als CEO im Tochterunternehmen Cimic tätig, seit November 2020 als Executive Chairman. Zuletzt war er CEO beim Hochtief-Hauptaktionär ACS.

Andreas Muschter geht als CEO Dach zu Edge

Dr. Andreas Muschter kündigte im Juli an, dass er mit Wirkung zum 1.10.2022 als CEO DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu Edge wechselt. Die Position wurde neu geschaffen. Derzeit ist Muschter seit Februar 2021 für die Zech Group tätig und verantwortet den Geschäftsbereich Real Estate.

Bild: Zech Group SE Andreas Muschter

Wechsel in der Geschäftsleitung der Deswos

Johanna Drach hat am 1.7.2022 die Geschäftsleitung des Vereins Deswos Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen von Winfried Clever übernommen. Er hat die Geschäfte von Dezember 2017 bis Juni 2022 geführt. Drach ist seit einem Jahr Projektbetreuerin und wird beide Aufgaben verzahnen.

Gerald Klinck steigt zum CEO bei Cureus auf

Cureus hat am 1.7.2022 mit Gerald Klinck erstmals einen CEO ernannt. Er verantwortet in dieser Funktion die Ressorts Unternehmenskommunikation, Personal, Recht, Steuern, kaufmännische Immobilienverwaltung, Büroorganisation, IT und Prozessmanagement. Bisher führte Klinck das Unternehmen als CFO – diese Aufgaben hat Oliver Sturhahn (Leiter Finanzen) übernommen – gemeinsam mit Christian Möhrke (COO).

JLL-Finanzchef Henning Kloos übernimmt auch COO-Rolle

Henning Kloos wurde zum Chief Operating Officer (COO) für Deutschland bei JLL ernannt. Er verantwortet seit Herbst 2019 als Chief Financial Officer (CFO) Germany und Head of Finance Northern Europe das Finanzwesen für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Schweden und Finnland und wird beide Rollen künftig in Personalunion übernehmen. Kloos folgt auf Yama Mahasher, der das Unternehmen verlässt.

Neue Doppelspitze bei der ML Real AG

Die bisherigen Prokuristen Babett Höntsch (Asset Management und Property Management) und Malte Klussmann (Transaktionsgeschäft und Finanzierung) bilden seit Anfang Juli die neue Doppelspitze der ML Real AG. Matthias Klussmann, seit 2018 Alleinvorstand, wechselt in den Aufsichtsrat und übernimmt dessen Vorsitz.

VIB Vermögen AG bestellt Nicolai Greiner in Vorstand

Nicolai Greiner wurde mit Wirkung zum 1.10.2022 zum neuen Vorstandsmitglied der VIB Vermögen AG bestellt. Interimistisch hat Anfang Juli Rainer Hettmer, Leiter für Finanzierung und Beteiligungen im Unternehmen, die Aufgaben übernommen. Greiner ist aktuell Geschäftsführer der Thallos Projektentwicklung GmbH.

Jens Riemer rückt in Vorstand der LBS Ost auf

Im Vorstand der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG (LBS Ost) ist Jens Riemer seit dem 1. Juli neues Mitglied. Er folgt auf Winfried Ebert, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Riemer war zuvor seit 2021 Generalbevollmächtigter im Unternehmen.

PwC: Thomas Veith wird Global Leader Real Estate

Thomas Veith, seit dem Jahr 2000 bei PwC und Partner seit 2007, hat mit Wirkung zum 1.7.2022 als neuer Global Real Estate Leader bei PwC die Aufgaben von Craig Hughes übernommen. Veith wird wie bisher auch das deutsche Real Asset Team verantworten.

Bild: PwC Thomas Veith

Quantum holt Malte Priester in die Geschäftsführung

Die Quantum Immobilien KVG verstärkt die Geschäftsführung mit Malte Priester. Er verantwortet ab dem 1.8.2022 die Bereiche Operations sowie Recht und Vertragswesen. Priester kommt von Intreal, wo er zuletzt den Bereich KVG-Services leitete.

LBSI mit neuem Führungsduo

Mathias Wahsenak ist seit dem 1.7.2022 Sprecher der Geschäftsführung der LBS Immobilien GmbH Potsdam (LBSI). Er folgt auf Winfried Ebert, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Wahsenak ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsführung und leitet das Unternehmen künftig gemeinsam mit Mike Schober.

Garbe beruft Andrea Agrusow in Geschäftsführung

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat am 1.7.2022 die bisher dreiköpfige Geschäftsführung um Andrea Agrusow erweitert. Sie wird die Bereiche Finanzen, Digitalisierung und Organisation verantworten. Agrusow hat zuletzt als COO / CFO für verschiedene internationale Hotelgruppen gearbeitet.

Wealthcap stellt Management-Team um

Frank Clemens hat am 1.7.2022 als Geschäftsführer die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, Research, Kommunikation & Unternehmensstrategie bei Wealthcap inne. Zuletzt war er seit Januar 2019 Leiter Regulatory Affairs der HVB AG. Achim von der Lahr ist Ende Juni 2022 aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Ulrike Hagendorf ist Head of Research bei Real Estate Pilot

Die Real Estate Pilot AG hat Ulrike Hagendorf mit Wirkung zum 1.7.2022 als Head of Research gewonnen. Sie wird zukünftig alle Research-Aktivitäten rund um die Online-Datenbank GeoMap forcieren. Hagendorf war zuletzt Senior Research Manager European Residential bei Catella Residential Investment Management GmbH.

Bild: Real Estate Pilot AG Ulrike Hagendorf

ZBI: Hajo Maier ist Head of Corporate Communications

Hajo Maier ist seit Kurzem Leiter Unternehmenskommunikation bei der ZBI Gruppe. Er war zuvor unter anderem Mitglied der Geschäftsführung bei einer B2B-Agentur, Head of Marketing, Corporate Communications und Sprecher in der Finanzbranche und hat die Unternehmensberatung Docmaier & Friends gegründet.

Bundesverband Micro-Living bestätigt Vorstand im Amt

Beim Bundesverband Micro-Living wurde der amtierende Vorstand wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Michael Vogt, Stellvertreter ist weiterhin Jan Müller-Seidler und Lutz Dammaschk ist der alte und neue Schatzmeister.

IVD übernimmt Staffelstab der BID vom ZIA

Der Immobilienverband Deutschland IVD hat am 1.7.2022 turnusgemäß für ein Jahr den Vorsitz der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland übernommen. Jürgen Michael Schick, Präsident des IVD, übernahm das Amt von Dr. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).

F!F-Vorstand wächst

Der Verein Frauen in Führung (kurz F!F) wird ab sofort von einem dreiköpfigen Team geleitet. Martin Czaja wurde neu in den Vorstand gewählt – die Vorsitzende Anne Tischer (Geschäftsführerin Karma She Said GmbH) und ihre Stellvertreterin Inge Lang (Head of Digital Research Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH) wurden für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Czaja ist Gesellschafter und Geschäftsführer bei Inbright Investment.

Bild: Farideh Diehl, Simon Wegener Inge Lang (links), Anne Tischer, Martin Czaja

Neuer Vorsitzender bei ULI Europe

Lars Huber, Generaldirektor von Hines Europe, wurde zum Vorsitzenden von ULI (Urban Land Institute) Europe ernannt. Er hat am 1.7.2022 die Nachfolge von Marnix Galle (Vorstandschef Immobel) angetreten und wird das Amt für zwei Jahre begleiten. Huber ist auch dem internationalen Vorstand von ULI beigetreten.

ULI: Markus Wiedenmann ist neuer deutscher Chairman

Dr. Markus Wiedenmann, Geschäftsführer und CEO von Art-Invest Real Estate Management, ist neuer deutscher Chairman des ULI. Er hat am 1.7.2022 die Nachfolge von Gero Bergmann, Vorstand der BayernLB, angetreten.