Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Dr. Holger Horn wird Vorstandschef bei der Münchener Hypothekenbank. Bei Demire folgt Dr. Alexander Goepfert in dieser Funktion auf Ingo Hartlief. Stavros Efremidis scheidet als CEO bei Corestate aus. Und Executive Chairman Rainer Nonnengässer verlässt International Campus.

Dr. Louis Hagen übergibt den Vorsitz im Vorstand der Münchener Hypothekenbank (MünchenerHyp) mit Wirkung zum 1.1.2023 an Dr. Holger Horn. Hagen hatte das Amt 2016 übernommen und war zudem bis 2022 Präsident des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Horn gehört dem Vorstand seit 2019 an und ist seit Januar 2022 Stellvertretender Vorsitzender.

Führungswechsel bei Demire

Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, verlässt das Unternehmen zum 31.12.2022. Auf ihn folgt der aktuelle Aufsichtsratschef Prof. Dr. Alexander Goepfert ab Januar 2023. Zum 1.4.2023 wird der Vorstand außerdem um Ralf Bongers erweitert. Er ist derzeit Leiter des Asset Managements bei der AXA Investment Managers Deutschland GmbH.

Corestate-CEO Stavros Efremidis scheidet aus

Die Corestate Capital Holding gab im Dezember bekannt, dass Stavros Efremidis als Chief Executive Officer (CEO) zum 31.12.2022 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Er hatte das Amt erst im März 2022 von René Parmantier übernommen. Stephan Götschel wurde als Chief Restructuring Officer (CRO) in den Konzernvorstand bestellt. Er kommt von der Pfisterer AG. Gemeinsam mit Izabela Danner (COO) und Udo Giegerich (CFO) besteht die Corestate-Spitze ab 1.1.2023 aus drei Mitgliedern.

Rainer Nonnengässer verlässt International Campus

Der Executive Chairman der International Campus Group, Rainer Nonnengässer, verlässt das Unternehmen zum Jahresende 2022, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Er war vier Jahre Teil des Führungsteams, davon knapp zweieinhalb Jahre als CEO. Seine Aufgabenbereiche werden im Board neu aufgeteilt.

Bild: International Campus Rainer Nonnengässer

BNPPRE Holding: Nico Keller zum Deputy CEO ernannt

Nico Keller wird zum 1.1.2023 Deputy CEO der BNP Paribas Real Estate Holding. Er ist seit 2012 in dem Unternehmen tätig und seit 2021 Mitglied der Geschäftsführung ein. Außerdem wurde Philipp Benseler als Chief HR, Marcom, Digital & Innovation Officer in die Geschäftsführung berufen.

Zwei neue Vorstände bei der DIC

Die DIC Asset AG hat Torsten Doyen als Chief Institutional Business Officer (CIBO) und Christian Fritzsche als Chief Operation Officer (COO) neu in den Vorstand bestellt. Christian Bock und Patrick Weiden scheiden dafür zum 31.12.2022 aus dem Gremium aus. Doyen hat als Geschäftsführer der GEG German Estate Group den Bereich bereits in wesentlichen Teilen verantwortet. Fritzsche ist aktuell als Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH tätig.

Strategis AG verstärkt Führungsteam

Angelika Gloy wurde in den Vorstand der Strategis AG berufen. Sie verantwortet die Bereiche Property Management und bereichsübergreifende Organisationsentwicklung. Gloy ist seit 2012 im Unternehmen, frühere Stationen waren die HIH-Gruppe und die Patrizia AG. Außerdem wurde Stefan Prill wurde zum Prokuristen bestellt. Er war zuvor seit 2018 Teamleiter Vermietung im Unternehmen und wird nun auch übergeordnete Aufgaben im Key-Account-Management verantworten.

Monika Rast wird HVB-Privatkundenvorständin

Die Hypovereinsbank (HVB) hat Monika Rast in den Vorstand berufen. Sie übernimmt am 1.3.2023 die Verantwortung für den Privatkundenbereich von Marion Höllinger, die dann Vorstandssprecherin wird. Rast ist derzeit Deputy Head des Corporates Segments im Unternehmen und leitet das Industry Coverage Team zu Capital Goods.

Bild: Unicredit Bank Monika Rast

Neuer Geschäftsführer bei der BNP Paribas Real Estate GmbH

Franc Gockeln, Head of National Investment-Team (NIT), wird zum 1.1.2023 in die Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate GmbH berufen. Er kam im Jahr 2019 von der Fortress Investment Group als Director ins National Investment-Team des Unternehmens.

Thomas Mitzel wechselt zur Hahn Gruppe

Seit dem 1.12.2022 erweitert Thomas Mitzel die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH der Hahn Gruppe. Zuletzt war er Geschäftsführer der d.i.i. Investment GmbH.

GSG Berlin verpflichtet Thomas Ostermann

Die GSG Berlin (Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin hat Thomas Ostermann als neuen operativen Geschäftsführer gewonnen. Ab dem 1.2.2023 wird er in dieser Position den gesamten operativen Bereich des Unternehmens verantworten. Ostermann kommt von der Cells Group, wo er derzeit als Geschäftsführer für den Bereich Asset Management verantwortlich ist.

Bild: Cells Group Thomas Ostermann

KanAm Grund REAM baut Geschäftsführung aus

Die KanAm Grund Real Estate Asset Management (REAM) hat Sascha Schadly und Anthony Bull-Diamond zum 1.1.2023 in die Geschäftsführung berufen. Schadly ist Geschäftsführer bei der KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und bei der KanAm Grund KVG. Bull-Diamond ist bei der KanAm Grund KVG als Director, Head of Investment and Asset Management tätig. Diese Position wird er neben seiner neuen Funktion weiterhin ausfüllen. Jan Jescow Stoehr wird ab Januar Geschäftsführer bei KanAm Grund Institutional.

Hendrik Meier ergänzt Competo-Geschäftsführung

Dr. Hendrik Meier ist neuer Geschäftsführer der Competo Capital Partners GmbH. Er soll den Bereich Eigenkapital weiter ausbauen. Meier war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung der Gedo-Gruppe.

UBM Deutschland: Bertold Wild folgt auf Andreas Thamm

Andreas Thamm gibt den Vorsitz der Geschäftsführung der UBM Deutschland auf und wird das Unternehmen Ende Dezember 2022 verlassen. Sein Nachfolger Dr. Bertold Wild hat die Tätigkeit bereits aufgenommen.

Heiko Maas wird Partner bei GSK Stockmann

Der ehemalige Bundesjustizminister (2013 bis 2018) und Außenminister (von 2018 bis 2021) Heiko Maas wird Anfang 2023 Partner der Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann in Berlin. Seit 2017 ist der SPD-Politiker Mitglied des Bundestags. Das Mandat wird er zum 31.12.2022 aufgeben.

Bild: GSK Stockmann Heiko Maas

Florian Pronold übernimmt Vorsitz des ZIA-ESG-Rats

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete (2002 bis 2021) und Parlamentarische Staatssekretär (Ende 2013 bis 2018) Florian Pronold (SPD) wird ab 2023 den ESG-Rat des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) leiten. Das strategische Gremium ist federführend verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda sowie der ESG-Charta beim ZIA.