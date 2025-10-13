Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Stimmen von der Expo Real 2025
Bild: Haufe Online Redaktion Stimmung und Stimmen von der Expo Real 2025

Wie ist die Stimmung? Wie ist die Marktlage? Welche Rolle spielt ESG weiterhin? Die politischen Signale kommen nicht wirklich gut an, aber insbesondere die Tech-Unternehmen wittern Morgenluft. Jörg Seifert und Dirk Labusch haben Statements von Messebesuchern eingeholt.

Die Expo Real war mit rund 42.000 Teilnehmern leicht besser besucht als im Vorjahr. Wohnen war ein großer Schwerpunkt der Messe. Signale von der Politik, die etwa das bezahlbare Wohnen stärken, bleiben bisher allerdings aus. Künstliche Intelligenz beflügelt Anbieter von seriellem Bauen und die IT-Branche. Zum Trend Defense Real Estate äußerte sich keiner unserer Teilnehmer, aber das Thema kommt mit Macht.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft, erscheint regelmäßig mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Branche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und auf den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Expo Real , Messe , Veranstaltung , Immobilienwirtschaft , Digitalisierung , Nachhaltigkeit
