Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Energieeffizienz in Bestandsimmobilien: Daten als Schlüssel
Bild: Haufe Online Redaktion Eric Giese, Geschäftsführer der Meteoviva GmbH, zu Gast im L'Immo-Podcast

Energiekosten senken, Immobilienwert steigern – und das ohne zusätzliches Budget? Eric Giese, Geschäftsführer der Meteoviva GmbH, verrät, wie clevere Nutzung der energetischen Speichermasse von Gebäuden genau das möglich macht.

Geschäftsmodelle zur Energieeffizienz in Bestandsimmobilien sind heute längst mehr als eine reine Kostenfrage – sie sind ein strategischer Erfolgsfaktor im professionellen Immobilienmanagement.

Eric Giese, Geschäftsführer der Meteoviva GmbH, erklärt im Gespräch mit Jörg Seifert, wie jedes Gebäude seine energetische Speichermasse nutzen kann, um laufende Energiekosten in eine Investition mit überdurchschnittlicher Rendite zu verwandeln – ganz ohne zusätzliches Budget. Klingt das wie die Quadratur des Kreises? Mitnichten!

Schlagworte zum Thema:  Digitalisierung, Energieeffizienz, Energiemanagement, Property Management, Immobilienmanagement, Facility Management
