Gesetzestexte wie der EU AI Act sind ein bisschen wie Silvester. Großes Getöse vorher, Countdown, viel Aufmerksamkeit – und kaum ist der Stichtag vorbei, gerät das Ganze peu à peu in Vergessenheit. Beim Jahreswechsel ist das nicht weiter schlimm, abgesehen von den vielen guten Vorsätzen, die dann doch nicht umgesetzt werden. Beim EU AI Act liegt der Fall schon anders: Verstöße können mit bis zu 35 Millionen Euro geahndet werden.

Doch obwohl mit dem neuen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI soviel auf dem Spiel steht, trifft er die Branche weitgehend unvorbereitet. Jeder dritte Top-Manager kennt die Herausforderungen der Regulatorik nicht. Je stärker KI in operative Prozesse einzieht, desto größer wird das Risiko, dass Fehler nicht nur rechtliche, sondern auch wirtschaftlich gravierende Folgen haben. Was jetzt zu tun ist, lässt sich auf fünf Punkte herunterbrechen.

KI-Inventur: Welche Anwendungen laufen wo im Unternehmen?

In den meisten Immobilienunternehmen läuft KI an mehreren Stellen – oft allerdings unkoordiniert und ohne dass die Anwendungen zentral erfasst werden. Das beginnt beim Immobilienmarketing: KI erstellt Exposés, bearbeitet Bilder, möbliert Räume virtuell oder formuliert Social-Media-Beiträge.

Auf Immobilienportalen beantworten Chatbots erste Anfragen, während KI im Hintergrund Leads sortiert oder Interessenten priorisiert. Auch in Verwaltung, Recruiting, Dokumentenanalyse oder bei der Auswertung von Objekt- und Marktdaten kommt sie zum Einsatz. Die Crux: Nicht jede KI-Anwendung ist auf den ersten Blick als solche zu erkennen.

Auch in bereits eingesetzten Softwarelösungen oder bei externen Dienstleistern können entsprechende Funktionen integriert sein. Hier hilft es, Leistungsbeschreibungen und Verträge zu prüfen und gezielt bei den Anbietern nachzufragen. Vor diesem Hintergrund braucht es im ersten Schritt eine systematische Inventur: Welche KI wird wo, von wem und für welchen Zweck eingesetzt? Welche Daten werden verarbeitet? Und wer trägt dafür die Verantwortung? Erst diese Übersicht ermöglicht eine belastbare Risikoeinstufung und schafft die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.

AI Act: Welche KI-Nutzung ist erlaubt und welche nicht?

Im zweiten Schritt muss geklärt werden, welche Regeln für die einzelnen Anwendungen gelten. Der AI Act unterscheidet nicht danach, ob ein Tool als "KI" vermarktet wird, sondern danach, wofür es eingesetzt wird und welches Risiko von dem Einsatz ausgeht. Die Trennlinien laufen zwischen unzulässigen Anwendungen, Hochrisikosystemen, Anwendungen mit Transparenzpflichten und solchen mit minimalem oder keinem Risiko.

Ein Tool, das ein Exposé formuliert, ist anders zu bewerten als eine KI, die Bewerbungen filtert und Kandidaten nach ihrer Eignung sortiert. Letzteres kann als Hochrisiko-Anwendung im Bereich Beschäftigung gelten. Ein Chatbot, der Interessenten auf einer Immobilienplattform beantwortet, kann wiederum Transparenzpflichten auslösen. Für bestimmte KI-generierte Inhalte gelten ebenfalls Kennzeichnungs- beziehungsweise Transparenzanforderungen.

Sinnvoll ist ein zweistufiges Vorgehen: Zunächst werden die Use Cases anhand von Zweck, betroffenen Personen, verwendeten Daten und Einfluss auf Entscheidungen vorsortiert. Bei erhöhtem Risiko folgt eine rechtliche oder fachliche Bewertung. Die eigentliche Arbeit beginnt dann: Welche Anwendungen sind unkritisch? Wo gelten Transparenzpflichten? Welche Use Cases brauchen besondere Kontrolle? Erst auf dieser Grundlage lassen sich Dokumentations-, Kontroll- und Nachweispflichten sinnvoll organisieren.

KI-Governance: Wer trägt die Verantwortung im Unternehmen?

Wer für KI zuständig ist, lässt sich nicht dauerhaft mit dem Satz beantworten: "Das macht die IT." Die weiß zwar, welche Systeme technisch eingesetzt werden, aber nicht zwangsläufig, ob ein KI-Tool im Recruiting diskriminierende Entscheidungen begünstigt oder ob ein KI-generiertes Exposé möglicherweise falsche Informationen enthält.

KI-Governance ist eine Managementaufgabe. Unternehmen brauchen eine zentrale Stelle oder eine klar benannte verantwortliche Person, die den Überblick behält und die verschiedenen Bereiche zusammenbringt. IT, Datenschutz, Compliance, Recht und die jeweiligen Fachabteilungen müssen wissen, wer wofür verantwortlich ist.

Gerade in größeren Immobilienunternehmen mit verschiedenen Gesellschaften und Standorten ist das entscheidend. Wer darf ein neues KI-Tool einführen? Wer prüft es? Wer entscheidet über seinen Einsatz? Und wer greift ein, wenn etwas schiefläuft? Diese Fragen sollten beantwortet sein, bevor der erste kritische Fall auftritt.

Regeln und Nachweispflichten: KI-Nutzung dokumentieren

Auf die Frage "Darf ich ChatGPT dafür benutzen?“ sollte ein Mitarbeiter nicht jedes Mal zur Rechtsabteilung gehen müssen. Unternehmen brauchen klare, alltagstaugliche Regeln: Welche KI-Tools sind freigegeben? Welche Daten dürfen eingegeben werden? Wann ist eine menschliche Kontrolle erforderlich? Und welche Anwendungen dürfen Mitarbeiter keinesfalls eigenständig einsetzen?

Das betrifft ganz konkrete Situationen: Darf ein Makler einen Mietvertrag in ein KI-Tool hochladen, um ihn zusammenfassen zu lassen? Darf eine Personalabteilung Bewerbungsunterlagen automatisiert auswerten? Und wie wird dokumentiert, wenn ein KI-System einen Teil eines Entscheidungsprozesses übernommen hat?

Gleichzeitig müssen Unternehmen die Prozesse so aufstellen, dass sie im Zweifel nachweisen können, was mit einer KI-Anwendung passiert ist und wer eine Entscheidung getroffen hat. Dokumentation und Audit-Trails erst dann aufzubauen, wenn eine Prüfung ansteht, ist zu spät. Nachweisfähigkeit muss von Anfang an Teil des Prozesses sein.

KI-Kompetenz statt nur Technologie: Mitarbeiter befähigen

Die beste Software macht noch keinen KI-Champion. Ein Unternehmen kann die besten Tools einsetzen und trotzdem schlecht auf den AI Act vorbereitet sein. Viel wichtiger ist, ob die Mitarbeiter wissen, wann sie KI einsetzen dürfen, wo ihre Grenzen liegen und wann menschliches Urteil gefragt ist. Das gilt für den Vorstand genauso wie für den Makler, die Personalabteilung oder den Property Manager.

Wer KI-generierte Bilder für ein Exposé verwendet, muss Herkunft und mögliche Manipulationen einschätzen können. Wer sich von KI einen Vertrag zusammenfassen lässt, muss wissen, dass daraus keine verlässliche rechtliche Prüfung wird. Und wer KI für Entscheidungen über Mitarbeiter oder Kunden einsetzt, braucht ein Verständnis für die damit verbundenen Risiken.

Der AI Act ist weniger ein einmaliges Compliance-Projekt als der Startschuss, den Umgang mit KI im Unternehmen grundsätzlich neu zu organisieren. Wer Transparenz schafft, Verantwortlichkeiten klärt und Mitarbeiter befähigt, erfüllt nicht nur regulatorische Anforderungen. Er schafft auch die Voraussetzung dafür, KI im Immobiliengeschäft kontrolliert und sinnvoll einzusetzen.

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