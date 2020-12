UWG-Reform: Gesetz für fairen Wettbewerb und gegen Abmahnunwesen ist durch den Bundesrat

Das Gesetz zum Erschweren missbräuchlicher Abmahnungen und zur Stärkung des fairen Wettbewerbs hat nach dem Bundestag am 9.10. auch den Bundesrat passiert und wird in Kürze in Kraft treten. Bisher sind gesetzgeberische Bemühungen, dem Abmahnunwesen einen Riegel vorzuschieben, meist ins Leere gelaufen. Hier ein Überblick über die Neuregelungen. Weiter