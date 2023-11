Ob Heizungsgesetz oder EU-Sanierungspflicht: Energieeffiziente Wohngebäude gewinnen am Immobilienmarkt an Bedeutung. Wo derzeit in Deutschland die meisten Angebote zu finden sind, zeigt eine Geomap-Analyse.

Im Kontext der erwarteten Gesetzesänderungen und Fördermaßnahmen zur Beschleunigung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden gewinnt die Energieeffizienz der Immobilien für Käufer und Mieter zunehmend an Bedeutung. Eine Geomap-Analyse hat knapp eine Million Angebote untersucht, die von Januar 2018 bis Oktober 2023 in Deutschland verfügbar waren. Die Auswertung der Anzeigen gibt Einblicke in die Regionen, in denen die meisten Gebäude die ausreichenden Energieeffizienzklassen A+ bis D aufweisen.

EU-Gebäuderichtlinie und Heizungsgesetz

Die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie ist noch in der Abstimmung. Geplant ist bisher: Für Wohngebäude mit den Energieeffizienzklassen A+ bis D soll es bis 2033 keine energetische Sanierungspflicht geben, für schlechtere Klassen schon. Nach dem Entwurf gilt ab 2030 Klasse E als Mindeststandard. Damit sind Eigentümer, Mieter und Vermieter aufgerufen, Maßnahmen zur Energieeffizienz zu ergreifen.

Das novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) – auch als Heizungsgesetz bekannt – sieht unter anderem vor, dass ab 2026 neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für den Bestand ist eine Übergangsfrist geplant. Kommunen müssen Fernwärmenetzpläne vorlegen.

Das Heizungsgesetz kann am 1.1.2024 in Kraft treten





Wohngebäude in den Energieeffizienzklassen A+ bis D

Die Geomap-Analyse zeigt regionale Unterschiede, was die Zahl der energetisch sanierten Wohngebäude betrifft. In Ost- und Süddeutschland sind mehr Häuser in den Energieeffizienzklassen A+ bis D eingestuft. Die Liste der Spitzenreiter wird von der kreisfreien Stadt Suhl angeführt, die mit einem Anteil von 93 Prozent herausragt. Dahinter folgt die Stadt Rostock mit einer Energieeffizienzrate von 92,8 Prozent, noch vor Cottbus mit 92 Prozent.

Bild: Online-Datenbank GeoMap

Energieeffizienz in den Top-Ten-Städten

Unter den größten deutschen Städten führt Leipzig mit 84,3 Prozent energieeffizienten Wohngebäuden das Ranking an. Von den 13.835 ausgewerteten Angeboten sind 11.667 in den Energieklassen A+ bis D eingestuft. München inklusive Landkreis positioniert sich auf nationaler Ebene auch als Region mit hoher Energieeffizienz bei Wohngebäuden mit 74,9 Prozent energieeffizienten Adressen: Von 4.384 analysierten Angeboten erfüllen 3.283 die erforderlichen Standards.

In Hamburg sind von 30.368 untersuchten Angeboten 56,4 Prozent energieeffizient, was 17.135 energieeffizienten Immobilien entspricht. Die Hauptstadt Berlin präsentiert sich mit einem Anteil von 66,1 Prozent an energieeffizienten Wohngebäuden. Von den 53.689 überprüften Adressen erreichen 35.472 die Energieeffizienzklasse A+ bis D.

In den anderen untersuchten Top-Ten-Großstädten kommen auch Köln (59,6 Prozent), Frankfurt am Main (60,8 Prozent), Stuttgart (59,6 Prozent), Düsseldorf (54,4 Prozent), Dortmund (75,2 Prozent) und Essen (60,9 Prozent) auf einen Anteil von mehr als der Hälfte der angebotenen Immobilien mit einer Energieeffizienzklasse D oder besser.

Geomap-Analyse: Methodik

Für die Geomap-Analyse wurden insgesamt 916.000 Angebotsanzeigen mit vollständigen Adressangaben ab 2018 ausgewertet. Dabei wurden nur Anzeigen berücksichtigt, die Informationen zur Energieeffizienzklasse und / oder zum Energiekennwert in kWh/m²*a enthielten. Falls mehrere Anzeigen für dieselbe Adresse vorlagen, wurde die aktuellste Angabe zur Energieeffizienzklasse oder zum Energiekennwert in die Auswertung einbezogen. Sofern keine Angaben zur Energieeffizienzklasse vorhanden waren, wurde der Energiekennwert herangezogen. Anzeigen oder Adressen mit Angaben von ≤5 oder ≥500 kWh/m²*a wurden ausgeschlossen.

In der Analyse wurden die Energieeffizienzklassen A+ bis D sowie ein Energiekennwert von ≤130 als ausreichend definiert. Das Ergebnis errechnet sich aus dem Anteil der Adressen / Anzeigen mit ausreichenden Energieeffizienzangaben im Verhältnis zu allen Adressen / Anzeigen mit Angaben zur Energieeffizienzklasse oder zum Energiekennwert. Die Daten wurden von der Online-Datenbank Geomap entnommen.





Das könnte Sie auch interessieren:

Entschärftes Klimaschutzgesetz: Reform passiert Kabinett

GEG-Klimaschutzeffekt angezweifelt: Trotzdem Heizungstausch?